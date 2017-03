Diosa a un paso de los 40: Publicó postales mostrando sus admirables curvas

Gracias #venezuela por dejarme disfrutar de tus paisajes, comidas y gente bella! Ojala que la situación que están pasando hermanos, se revierta pronto y vuelvan a ser un pueblo completo! ??? Una publicación compartida de celinarucci (@celinarucciok) el 6 de Mar de 2017 a la(s) 8:41 PST

El sabroso sabor a libertad ? #caribe #beach Una publicación compartida de celinarucci (@celinarucciok) el 5 de Mar de 2017 a la(s) 9:06 PST

Existen lugares mágicos, este es uno de ellos ? Una publicación compartida de celinarucci (@celinarucciok) el 4 de Mar de 2017 a la(s) 6:30 PST

Mala vida ? #losroques #venezuela Mira @emaberron hasta donde viajo la mantita de @amberindumentaria @vars_ok jajajaj Una publicación compartida de celinarucci (@celinarucciok) el 3 de Mar de 2017 a la(s) 5:37 PST

Pedazo de paraíso ? Una publicación compartida de celinarucci (@celinarucciok) el 25 de Feb de 2017 a la(s) 9:40 PST

En la simplicidad esta la felicidad. Que no te engañen. #trip #caracas #venezuela #playa Una publicación compartida de celinarucci (@celinarucciok) el 22 de Feb de 2017 a la(s) 4:44 PST

La conductora de La Noche por C5N se tomó un pequeño descanso para disfrutar de las maravillosas playas que ofrece Venezuela. Celina Rucci (39) viajó en avioneta, dado que es la única manera de llegar hasta la isla de Los Roques. Desde allá y con una escenografía natural envidiable regaló una serie de postales a sus seguidores en las que se la pudo ver en luciendo una figura admirable. Celina que este año llegará a convertirse en "una señora de cuatro décadas" demostró que la edad es sólo un número y que su cuerpo no tiene registro del paso de los años. Impecable mostró sus atributos y deslumbró al punto de que sus seguidoras le reclamaron que por favor revelara el secreto de sus cuidados.La vedette está disfrutando de su soltería y dejó clarito que por el momento no tiene intenciones de estar en pareja: "Respeto a los hombres porque pretendo que me respeten a mí, pero sí divertirme con amigas, con amigos. No estoy resentida con los hombres, pero sí me gusta disfrutar un poco más mi casa en soledad, mi libertad, llegar a la hora que quiera, cocinarme lo que quiera y no tener una persona que te demanda energía. Una relación te demanda y todo ese tiempo ahora me lo quiero dedicar a mí", reconoció.