"Morocha se puso de novia pero dice que los hombres la siguen "buscando"

Mientras se preparaban los elencos del verano, Maipy Delgado (30) decidió decirles que no a varias propuestas para apostar a su nueva marca de camperas de cuero? ¡y al amor! "Estoy feliz de todo lo que me pasó después de Gran Hermano. Trabajé en televisión, que es lo que más amo, tanto en Desayuno americano haciendo móviles como mis participaciones en Infama. Y también feliz de haber trabajado con los más grosos, como lo son Cherutti, Artaza, Milone, y la gira del año pasado con Emilio Disi. Así que más no puedo pedir. Decidí ponerme mi propia marca de camperas de cuero, que se llama May Delgado, con la que estoy trabajando muy bien. Ahora me voy a Chile a presentarla en Viña, en un desfile de los más grandes que se hacen allá. También estoy con algunas propuestas para hacer tele que me gustan mucho. Este verano fue pura felicidad", arranca la morocha, que eligió no hacer teatro para estar con su familia en Mar del Plata y dedicarle tiempo a su nuevo novio, Alfonso Greco (33).



-Destacás que te gustaría hacer televisión, ¿en qué rol?

-Como panelista y conductora.



-¿No tenés miedo de que te critiquen por ser modelo y ocupar el lugar de periodista?

-Sí, en realidad este año quiero empezar a estudiar periodismo. Te pueden juzgar por eso y hasta ahora se me dio así, naturalmente, de estar haciendo notas o de panelista, y es a lo que quiero enfocarme.



-¿En qué te cambió la vida tu popularidad post reality?

-Gracias a Dios me cambio por completo, y estoy feliz y con mucho trabajo.



-Sos linda, trabajadora, emprendedora e independiente. ¿Ese combo cómo pega en los hombres?

-Quizá mi forma de ser, que me gusta hacer todo y re independiente, puede ser que a los hombres les guste. Creo que casi siempre es por ahí por el lado que más vienen. No soy para nada la mujer que se queda en la casa. ¡Me vuelvo loca antes de llegar a eso! Me encanta laburar, tener mi plata y lograr cosas.



-En lo afectivo, ¿estás en pareja?

-Sí, estoy bien con un chico divino, muy tranquilo. No es millonario como algunos dijeron. No lo es. Es un laburador como todos. Estoy con un pibe re común.



-¿Este amor te llevó a decirle que no a la temporada y dedicarte más a tus cosas?

-Tal cual. No soy una chica que quiera quedarse tranquila y sin hacer nada. Pero este verano era la posibilidad de hacer mi marca, desfiles, y también para dedicarme a noviar y conocernos más.



-¿Cómo nació este amor?

-Lo conozco desde hace cinco años. Es un amigo del grupo y se dio de empezar a salir este verano. Es un chico muy tranquilo, con su trabajo y normal. Necesitaba encontrar a alguien así y lo encontré entre los amigos. A veces uno no mira tan cerca, porque lo quiere como un amigo, pero se dio de conocernos más y es mucho mejor porque los dos sabemos tal cual cómo es el otro. También me abrí un poco más al amor, a pensar en estar en pareja con alguien y pensar en un futuro, en mi marca para tener algo más estable, porque mi trabajo es un va y viene. Él es un diez de persona, y estamos muy bien. Hace un mes que estamos saliendo, compartimos y ahora estamos en Buenos Aires conociéndonos más que como amigos.



-Decís que pensás en futuro y familia. ¿Te gustaría casarte pronto?

-No estoy desesperada por casarme o tener hijos. Estoy enfocada en el laburo, y hoy acompañada, porque Alfonso es un chico que me acompaña en todo. ¡Hay tiempo! Más adelante se verá si nos seguimos llevando bien. Recién empezamos y estamos en la parte más linda.



-A pesar de estar de novia, no han de faltar los hombres que te buscan

-Sigue pasando que te buscan. Más que nada porque mucha gente no sabe que estoy de novia. Y está el que te busca igual aunque estés de novia. Trato de respetar porque no está bueno tratar mal a nadie. Soy súper fiel, más si estoy recontra bien. Mientras me dejen trabajar y ser yo. Lo que quiero es que me dejen ser.