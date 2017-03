Maradona, arremetió contra Dady Brieva por el novio de Claudia

Diego Maradona no tiene paz. Ahora, arremetió contra Dady Bireva, amigo de Jorge Taiana, el novio de Claudia Villafañe. Sucedió en "Infama" (América), cuando el cronista abordó a Diego a la salida de una clínica y le pidió que respondiera a los comentarios que había hecho Daddy en cuanto a que Maradona se había metido con su trabajo."¿Quién?", respondió Diego, con ironía. Y agregó: "No sé lo que habrá dicho, pero no sé? a Dady Brieva lo conocen sólo en Santa Fe y en Buenos Aires".Cuando el movilero insistió con que Dady estaba molesto porque Diego se había metido con su trabajo, el Diez se despachó: "Decile que muestre los recibos de trabajo, porque no tiene recibos, que no sea mentiroso. Dady Brieva no tiene recibo, si era tira cables".El conflicto entre Diego y Dady comenzó cuando Claudia Villafañe, ex de Maradona y madre de sus hijas Dalma y Gianinna, se puso de novia con Jorge Taiana, manager de Dady en la radio, y Diego empezó a referirse a Taiana con el apodo de "Tontín".