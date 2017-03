Vuelve el arqueólogo más aventurero: Indiana Jones tendrá quinta parte

Vuelve el arqueólogo más famoso del mundo, vuelve Indiana Jones. El mítico aventurero creado por Steven Spielberg y George Lucas en 1981, tendrá un quinto film que llegará en poco más de dos años. Luego de varios rumores, finalmente fue el propio Alan Horn (uno de los directivos de Disney, empresa dueña del personaje) el encargado de anunciar la esperada noticia: "Indiana Jones es uno de los grandes héroes de la historia del cine y no vemos la hora de traerlo de regreso en 2019. Es poco usual tener una combinación tan perfecta integrada por este director, estos productores y este actor, y no podríamos estar más entusiasmados por embarcarnos en esta aventura junto a Harrison (Ford) y Steven (Spielberg)", señaló.Afortunadamente, este regreso estará marcado por la participación de todos los usuales responsables de la saga, porque aparte de tener a Ford en el papel protagónico y Spielberg en la dirección, también estará John Williams encargado de la música, y Kathleen Kenedy y Frank Marshall como productores. Se supone que también en el equipo creativo estará George Lucas, el otro gran responsable de la franquicia.En junio del año pasado, Spielberg había dicho en una entrevista que estaba interesado en realizar una quinta parte de la saga y en ese momento declaró: "Lo único que puedo contarles es que no pienso matar a Harrison al final de esa película". ¿Cumplirá Steven su promesa o Indiana Jones, siguiendo los pasos de Han Solo, será otro héroe al que Ford despida para siempre?Fuera de esto no hay muchos detalles al respecto, como lo es la historia o posible casting, aunque sí está confirmada la fecha de estreno: Indiana Jones 5 llegará el 19 de julio de 2019.La trilogía original de Indiana Jones es considerada como una de las mejores en la historia del cine, creando todo un culto a su alrededor, aunque no así su cuarta parte.Por lo pronto, y mientras la producción hace su trabajo, Harrison Ford no sólo sacó su licencia como piloto de avión, sino que se compró uno, pese a haber protagonizado un comentado accidente aéreo.