Embarazada de cinco meses, mostró su pancita en una producción muy sexy

"No nos sorprendimos de la noticia, desde el primer momento de la relación queríamos tener un bebé. Los dos amamos a los nenes, nos encantan las familias numerosas", aseguró la modelo Camila Cavallo, pareja de Mariano Martínez.Embarazada de cinco meses, Camila mostró su pancita en una producción sexy para la tapa del semanario y habló del mágico momento que vive. "¡Es terrible cómo se mueve ahora Alma! La siento un montón. Patea más a la noche cuando como chocolate, ¡en eso salió a la madre! Al comienzo del embarazo me hizo renegar un poco, pero hoy la gorda es una santa", afirmó la diosa santafesina."Todos los días soñamos con ella. Los dos queríamos que sea una nena. Nos preguntamos cómo será, a quién saldrá. ¡Yo quiero que tenga la cara de Mariano! Como madre primeriza tengo algunos miedos, pero me da tranquilidad la experiencia de él como padre. Me cuida todo el tiempo, es el mejor compañero. Vamos juntos al obstetra, no quiere perderse ninguna ecografía", comentó Cavallo sobre Martínez, quien ya es padre de Olivia (7) y Milo (3), fruto de su pasado matrimonio con Juliana Giambroni (27).Además, Camila también habló de los clásicos antojos. "Tengo ansias de cosas saladas, dulces. Paso por una vidriera y me tienta todo. Nunca hice dieta porque tengo buena genética, sí me cuidaba con algunas comidas por una cuestión de salud. Venía comiendo sano con Mariano, pero lo estoy llevando por mal camino, ja ja ja", dijo, entre risas.