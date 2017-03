Afirman que los fantasmas de separación aun rondan entre Cubero y Nicole

El exceso de compromisos laborales, la rutina y la falta de tiempo fueron elementos fundamentales para que naciera la crisis entre Nicole Neumann y Fabián Poroto Cubero. Pero el amor que los une desde hace 10 años es más fuerte y lejos de dejarse vencer por los conflictos, la pareja decidió ponerle ganas y empezar terapia. "Peleamos para que la familia siga unida y luchamos día a día", comenzaba con el relato la rubia en una charla telefónica con La Once Diez.



Al respecto, Nicole siguió dando detalles. "Empezamos terapia de pareja pero no la sostuvimos mucho, ahora estamos bien, seguimos trabajándolo. La pareja y el amor tiene que ver con una construcción del día a día", contaba la modelo.



Luego, Neumann sorprendió con una frase que dejó entrever más sobre la intimidad de la pareja y sus temores internos. "Yo siempre tengo el fantasma de la separación. Siempre tengo esos miedos dando vueltas porque yo sufrí el trauma de que mis papás se separaron cuando yo era muy chica", afirmaba. Lejos de confirmar un nuevo conflicto, la esposa de Fabián, aseguraba: "Son sólo eso, fantasmas, y si nos separáramos sé que no somos los padres que eran mis padres cuando yo era chica".



Cabe recordar que El Poroto y Nicole vienen de un 2016 difícil, en el que la agenda atareada del futbolista y la dedicación full time de la modelo en el bailando, no se complementaron del todo bien con la relación que los une. Las peleas y la exposición excesiva de la blonda sumaron tensión en el matrimonio, dejándolos cerca del rompimiento. De hecho, la situación llevó a Neumann a quebrar en llanto en el vivo del Bailando.



El verano, que compartieron junto con toda la familia en Punta del Este, sirvió como una bocanada de aire fresco para apaciguar las aguas, pero es la misma Nicole es quien admite que para ella el fantasma de la separación siempre los está acechando. De todas formas, el amor entre ellos es más fuerte.

Fuente: Caras