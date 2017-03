La bella rubia paranaense que Maradona pidió conocer

El encuentro en Corrientes

, ubicada en calle Gualeguaychú 850 de la ciudad de Paraná. La agencia publicitaria se especializa en "Promociones, Trade, Eventos, Activar Marcas y en Responsabilidad Social Empresaria. Además, brinda servicios de marketing de resultados de excelencia, acordes a las exigencias de las compañías".La hermosa rubia paranaense, estuvo en algún momento, vinculada sentimentalmente con el cantante de cumbia Adrián el Dipy Martínez. Además, arrancó más de un suspiro en una tremenda producción fotográfica para la Revista Hombre, en la que mostró su piel entrerriana en la osada sesión.A partir de aquel momento,Esta semana, la bella paranaense regresó a los medios nacionales, debido a que el máximo ídolo del fútbol argentino posó sus ojos en la increíble figura deSegún contó Mariana, mientras realizaba promociones con su agencia en el Carnaval de Corrientes, y pese a que están acostumbradas a cruzarse en distintos eventos, con muchos famosos y famosas, pero "fue muy loco lo que pasó, porque nunca me ocurrió de que una situación generara semejante repercusión porque se trata de Maradona", relató la rubia aLuego siguió con su relato del acercamiento que tuvo a Maradona. "Al otro día del Carnaval de Corrientes, yo estaba en el palco y se me acerca un guardia de Seguridad y me dice: `te llama Diego Maradona'. Y yo me sentí muy abrumada, porque yo creo que sea mujer o hombre, si te llama Maradona, vas seguro, porque es Maradona", dijo Mariana al dialogar con Elonce TV.Sin embargo, el encuentro entre la modelo y empresaria entrerrianaLa semana pasada, también se involucró a la bella paranaense con Andrés Nara, el padre de Wanda Icardi. Según reflejaron diferentes medios, a apenas dos semanas, de separarse de Carinara, Andrés, fue fotografiado con la bella empresaria paranaense.En las fotos se vio a Mariana Romero Tuma en el aeroparque metropolitano, quien regresaba de participar del Carnaval de Corrientes y, para sorpresa de todos, Andrés Nara la esperaba para cenar juntos.La empresa de Mariana Romero Tuma se dedica a promociones en diferentes eventos y lo llevan adelante promotoras que trabajan en su agencia, por lo que se relacionan con automovilistas, futbolistas, empresarios y políticos. Esta situación en muchos casos, aumenta las elucubraciones sobre la labor de las mujeres.V.Conocida es la lucha de Mariana por la defensa de los animales. Ahora, en su trabajo de agencia de promociones, la joven paranaense, está trabajando en la tarea de agrupar a las promotoras de la región en un gremio para defender sus derechos. "Hay un sindicato que se llama U.T.A.P.R.A (Unión de trabajadores de actividades promocionales de la República Argentina) que ahora va a tener su sede en Paraná y vamos a trabajar desde mi agencia ("Pink promociones y eventos"),