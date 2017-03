Maradona estalló de furia y llamó a un programa de televisión

El Diez salió al aire durante el programa "La Mañana de Mariana", donde minutos antes el periodista Lucas Bertero aseguró que el exfutbolista ya no estaba en pareja con Oliva.Primero habló la novia de Maradona quien expresó su sorpresa por la noticia y dijo: "Estamos mirando el programa con Diego, los dos, nos despertamos de la siesta y me entero que estamos separados".Acto seguido irrumpió Diego con toda su furia: ""Dijiste bolu. . . . ¿Escuchás que estamos juntos?"Aparte de tener mala info, sos muy boludo. Quedaste como un idiota", agregó.Sorprendida por el tono que tenía el descargo de Maradona, la conductora Mariana Fabbiani salió en defensa de su panelista y frenó los insultos del Diez."Perdoname por haber sido maleducado, pero no soporto esto. Porque saludo a una chica en el carnaval correntino estoy peleado con Rocío", expresó Diego.Más calmado, el exfutbolista explicó: "Rocío no vino porque no quiso venir. Les importaron mucho más los saludos que yo haya vuelto a la tierra donde nacieron mis padres"."Lo llamé bolu . . . porque primero tiene que chequear", señaló para justificar su forma de expresarse.

Bertero había dicho: "Maradona viaja a Dubai y Rocío no viaja con él. Al día de la fecha, Maradona viaja solo, no están teniendo contacto entre ellos, se comunican a través de un familiar de Rocío. Están separados".El periodista justificó sus datos al señalar que la falsa información había salido del círculo íntimo del Diez.La reacción de Diego no se hizo esperar y dijo: "Que me cite en algún lado mano a mano, porque esto hay que resolverlo entre hombres y este está haciendo problemas de chismes de mujeres. Yo me quisiera reunir con vos mano a mano y me decís la fuente".Por último, Diego aclaró: "Estamos bien con Rocío. Ella se va a quedar un tiempo acá porque yo tengo que arreglar primero lo de Dubai"."Después tenemos un contrato muy interesante en China y estamos viendo qué elección tomar. Llevarla de un lado a otro a Rocío no tiene sentido", añadió.