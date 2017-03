"Solita puedo darme todos los placeres"

Foto 1/4 Crédito: Paparazzi Foto 2/4 Crédito: Paparazzi Foto 3/4 Crédito: Paparazzi Foto 4/4 Crédito: Paparazzi

Su esbelta y contorneada figura no pasa desapercibida. A eso, que salta a la vista, le suma simpatía y carisma. También compromiso con el trabajo. Estas cualidades, y apostar desde hace un tiempo al bajo perfil para seguir perfeccionándose en lo suyo, le abrieron una gran puerta a Johanna Villafañe (28). La mismísima Carmen Barbieri, con su ojo clínico, se fijó en ella para que sea durante el verano una de las figuras de La gran revista de Mar del Plata.



-Se habló mucho de la famosa foto de las chicas del elenco mostrando las colas, ¿se enojó Carmen?

-No, no se enojó. Simplemente puso orden y me parece bárbaro. La foto la subieron al grupo de trabajo de WhatsApp y se empezaron a hacer comentarios, de quién tenía mejor cola, quién está baqueteada y a Carmen no le gustó esa agresión entre compañeros, y la comprendo.



-Se te mencionó dentro de la charla como la de la mejor cola, ¿cómo cuidás tu físico?



-Me cuido mucho, pero porque me gusta, no es un sacrificio, es un estilo de vida. Entreno todos los días, bailo, tomo mucha agua, no como nada de harinas ni de azúcares. Desde hace un año, más o menos, soy vegetariana. Eso desde el lugar físico. También hago cosas para estar bien espiritualmente, me refiero a estar en plenitud en cuerpo y alma. Soy reikista, medito todos los días y hago yoga cuando puedo. Sé lo que vendo, lo del cuerpo, pero pienso que la belleza empieza por dentro.



-¿Estás en pareja?

-Estoy sola, pero mi corazón está muy bien. Estoy feliz y me siento plena, enamorada de mi carrera. Me encantaría estar enamorada, pero no llegó el hombre indicado. Hay hombres, no lo niego, pero necesito a un compañero, alguien que me respete, me ame y me valore por lo que soy, y no por esa imagen de mujer sexy.



-¿A las famosas les cuesta identificar si los muchachos están con ustedes por amor o por lo que representan?

-Te pasa, pero en mi caso los detecto al minuto y duran tan sólo eso en mi vida. Por eso, mejor sola que mal acompañada. Es un tema de inseguridad de los hombres, que no se bancan tener una mujer así al lado.



-¿Y, mientras tanto, hay amigos con derechos?

-Te dije que estoy soltera, no que estoy aburrida. Siempre hay algo, por supuesto. Igual soy muy rara con lo sexual. Me parece que me estoy poniendo grande. Ya no pasa tanto por el desenfreno, sino por cómo me traten. Necesito que me hagan sentir como a una reina. Igual, solita puedo darme todos los placeres.



-Admitiste que te buscan las mujeres. A falta de hombres, ¿te darías una posibilidad con otra chica?

-¿Quién te dijo que no me la di? Despierto pasiones y fantasías en las mujeres, me quiero morir. Igual me encanta eso. Siempre concreto mis fantasías, no me gusta dejar cosas pendientes. La vida es una sola y hay que vivirla y disfrutarla. Muchas famosas me buscan, pero no pidas nombres, porque no los voy a dar. Tengo códigos.



-Con esto sospechamos que no hay cuentas pendientes en tu vida.

-Sí, las económicas (risas). Siempre hay cosas pendientes, pero siempre sueño y voy por más, voy por cumplir y llevar adelante esas cuentas pendientes, sobre todo en lo laboral. En lo personal, la cuenta que no quiero dejar pendiente es la de formar una familia y tener hijos. Sé que en algún momento lo voy a llevar a cabo, sólo tengo que buscar al hombre indicado, a uno que se enamore de mí, no solamente de mi cuerpo.