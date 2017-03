"Mi papá tenía picos de violencia altísimos", reveló la paranaense Maju Lozano

La conductora radial y televisiva rememora cómo fue su difícil infancia por la violencia que ejercía su padre y cómo eso la marcó para el resto de su vida. "Si vos estás acostumbrada en tu casa a que tu papá te levante la voz y creciste en una casa donde este tipo de violencias estaba permitida y admitida, y donde era natural, después obviamente esa situación te va a parecer normal o cotidiana con una pareja", asegura.

Lozano agrega: "Mi papá tenía una enfermedad psiquiátrica muy muy grave donde tenía picos de violencia altísimos. Cuando uno creció en un ambiente violento, una mínima situación y yo salto como leche hervida. Ahora, la vara para conmigo la tengo altísima. Me tienen que agredir muy fuerte para que yo lo sienta como violencia. A mí que un tipo me diga "no seas bolu. . . ", al lado de alguna mano floja de mi viejo o de algún grito, me parece un juego de niños. Cuando uno recibe violencia por parte de su papá, en algún lugar vos crees que es como te merecés que te traten".