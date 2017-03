"No se cosifica a una mujer por una corona", dijo la Reina de la Vendimia

Victoria Colovatti tiene 19 años, representó a Ciudad de Maipú durante la elección de su departamento y fue la primera reina departamental elegida de cara a la Fiesta Nacional de la Vendimia 2017, en el espectáculo que se llamó "Maipú, álbum de historia y vida".La nueva soberana, que dice que soñó con ser reina nacional de la Vendimia, ya tuvo corona en 2013: ese año la eligieron en Jujuy reina nacional de los estudiantes.Victoria estudia psicología y está por comenzar tercer año. "Me gusta el psicoanálisis, pero todavía no me decido qué seguir", aseguró en su primera entrevista a Los Andes.Su mamá Fernanda (48), su abuela Chiquita (77), sus hermanos Julián (21) y Bautista (7) y todo su barrio ahora la esperan ansiosos para felicitarla y celebrar su coronación anoche en el Teatro Griego."El hecho de haber sido Reina Nacional de los Estudiantes me permitió vivir de cerca todo, porque participé como invitada en todas las actividades importantes: la Vía Blanca, el Carrusel y en el Acto Central. Pero presentarme para Vendimia no me terminaba de convencer, me tiraba un poco abajo la exposición que tienen las chicas, más que nada por mi forma de ser. Pero siempre soñé con representar a mi departamento", había asegurado."Para mí sería cumplir un sueño llevar la corona a mi departamento después de 11 años".Ahora que cumplió su sueño, Victoria quiere aprovechar el año para hacer acciones solidarias.Sobre las protestas contra la elección de reinas, su opinión es clara: "No se cosifica a la mujer poniéndole una corona. Al menos en la Vendimia. Acá evalúan que sepas expresarte frente al público, la simpatía hacia la gente, que seas solidaria? No es sólo la belleza lo que elige la gente"."Mis vecinos están como locos, recontentos por todo esto. Me apoyan muchísimo y algunos, inclusive, tienen mi foto como candidata pegada en sus negocios", cuenta agradecida por el apoyo de los maipucinos y de tantos otros que le permitieron ganar esta elección en la que votó exclusivamente el público.Más allá de su simpatía, Victoria sedujo a los votantes a través de las redes sociales, donde mostró diferentes postales de su campaña. A través de videos consiguió el apoyo de famosos maipucinos como Mike Amigorena, Marco Antonio Caponi, Celia Astargo, Sergio 'Coco' Gras, el periodista deportivo 'Chino' Zavala y Los Chimeno.