Abel Pintos nunca sufrió por amor y habló sobre la búsqueda de la felicidad

La suerte parece jugarle a su favor. Abel Pintos no solo es uno de los músicos más reconocidos y talentosos de nuestro país. El artista también asegura ser muy racional cuando de sentimientos se trata y que nunca sufrió por amor.

Las declaraciones de Abel, realizadas a Revista Viva, permiten entrever a un ser racional y analítico.

"Sé que muchos me ven como un ser místico o espiritual. Pero me gusta pasar mis sentimientos por la razón".

El músico, de 32 años, se define en la "búsqueda del equilibrio" para alcanzar la felicidad. "Estoy muy atento a las emociones que me suceden. Le doy el mismo espacio, tiempo y dedicación a las más positivas como a las menos positivas. Son parte mío y están ahí para enseñarme algo".



Más adelante aseveró: "Nunca sufrí por amor. No considero que uno pueda sufrir por amor. Hay muchas cosas que, en apariencia, componen al amor y que nos pueden hacer sufrir (...) La correspondencia, la pelea o que te lleves bien o mal con alguien, tiene que ver con otras cosas. Con la psicología, con la historia de cada uno, con el intelecto, con la razón. Dios, como el amor, transita muchos contextos. Yo le canto tanto al amor como a los contextos".

El artista también remarcó que "tenemos una mente, un cuerpo y un espíritu. Yo estoy atento a mis tres composiciones y a no exacerbar ninguna de ellas. En eso está la búsqueda del equilibrio que nos permite la felicidad".