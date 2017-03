Secretaria hot mostró sus 91-60-100 en una producción de fotos

Todos los días Fabián Doman (52) sale en cámara acompañado de la sensual Lucía Rubio (24), su flamante secretaria hot en Nosotros a la mañana y Cuestión de Peso. Se trata de una hermosa rubia nacida en el seno de una familia evangelista, oriunda de Villa El Libertador, un barrio tan poblado como humilde de la provincia de Córdoba que sueña con independizarse de Córdoba Capital. Si bien ella se instaló en un cómodo departamento que alquila en la zona porteña de Palermo, su familia todavía vive en esa zona abundante en carencias.En una relajada charla con, la ladera de Doman aseguró que pese a su incipiente fama, siempre que vuelve a sus pagos la tratan igual que cuando se fue, ya que todos la conocen desde niña. Segura de sí misma, Lucía lució su lomazo de 1,71 metros y 91-60-100 en una producción de fotos muy sexy y admitió: "¿Cirugías? Me operé las lolas a los 19 años y me pongo ácido hialurónico en los labios. El resto de mi cuerpo es natural y ni siquiera hago ejercicio, ¡pero debería ponerme las pilas e ir al gimnasio antes de que sea demasiado tarde!".-¿Cómo fue que lograste salir de Villa El Libertador para llegar a ser una conejita de Playboy e incluso salir en la portada de la revista Interviú de España?-Hace casi un año y medio me vine a probar suerte a Buenos Aires ¡y se me dio enseguida! Acompañé a una amiga a un casting de Canta si puedes, un productor me vio y me dijo si quería ser azafata, y al día siguiente arranqué. Fue en la misma semana que llegué a Capital. Ya antes había trabajando de promotora. Después se me dio que mi manager (Jorge Zonzini) me consiguiera salir en las tapas de las revistas.-Trabajás con la Evelyn von Brocke (Nosotros a la mañana) y con Macarena Rawson Paz (Cuestión de Peso), la ex y la actual pareja de Doman. ¿Cómo te llevás con ellas?-Con Macarena me llevo mejor que con Evelyn, tengo mucho más trato porque es más compinche. Con Evelyn está todo bien, solo que no tengo trato.-¿Estás cómoda trabajando con Doman?-Sí, me llevo muy bien con él. Pensaba que era re agrandado, pero me cae de diez. Es súper simpático, respetuoso y por sobre todo, un gran compañero.-¿Y como hombre cómo lo ves? Porque en los últimos años fue vinculado a chicas muy lindas y ahora está en pareja con otra mujer muy atractiva como es Macarena...-No sé qué tendrá. Maca es una diosa, Evelyn también. Se ve que algo tiene que atrae. Su forma de ser seductora, su sonrisa, el trato siempre con respeto... Tiene una sonrisa, el trato siempre con respeto... Tiene algo de hombre seductor con lo que creo que puede conquistar a la mujer que quiera.-¿Estás en pareja?-No.-Entonces, seguro que ya te habrán llovido invitaciones a salir desde que empezaste a salir en la pantalla de eltrece-No, ja, ja. Más o menos. Fabián me carga con que tengo agendado el número del celular de Alberto Cormillot (78), pero es por una cuestión de que quiero llevar una dieta más sana. Entonces tenemos que tener un seguimiento sobre lo que como, en qué horarios y demás. En realidad, yo de peso estoy bien, pero le pedí que me haga como una dieta para comer más sano, y es lo que estamos viendo. Al doctor le muestro todos los días todo lo que como, y en base a eso vamos planificando. Igual como bastante sano.-¿Con Adrián Cormillot también te mensajeás?-No, tenemos buena onda. Pero la realidad es que cuando alguien no me despierta algo especial, no se me acercan porque me hago valer. Adrián tiene lindo cuerpo y unos ojazos, pero por no me transmite mucho.-¿Estuviste de novia alguna vez?-Sí, cuando vivía en Córdoba salí tres años con un hombre mayor que yo. Cuando arrancamos, yo tenía 18 años y él, 36. Después tuve algunas relaciones casuales, pero nada que haya prosperado.-¿Alguna fue con algún famoso?-No. Todavía, no. ¡Ja, ja! Soy amiga de David Nalbandian, lo adoro. Compartimos eventos, pero nunca pasó nada. Es un genio.-¿Propuestas indecentes, tampoco?-No. Gracias a Dios, no. Siempre llega alguna por Twitter o Instagram, igual que a cualquier chica del medio, pero no les doy bola. De hecho, como te conté, la primera vez que fui a un casting a acompañar a una amiga, quedé seleccionada. Por otra parte, cuando a los 19 años fui a trabajar a Chile, dentro del Salón del Auto, fui a través de la agencia de modelos cordobesa que me manejaba y no tuve ningún tipo de problemas. En ese tiempo, gracias a lo que pude ahorrar, aproveché para operarme las lolas.-Tengo entendido que sos hincha de Talleres de Córdoba, pero mirás los partidos de la Juventus por Paulo Dybala (23), que surgió de las inferiores de Instituto, rival de la T?-Ja, ja. Sí, es verdad. Bah, en realidad me encanta el fútbol italiano, no me gusta mucho mirar los partidos de acá y jamás fui a la cancha. A Paulo lo conozco de cuando éramos chicos, de los boliches y por amigos en común, y salíamos a bailar juntos, pero lo veo como a un pri¡mo. Él nunca intentó nada conmigo porque éramos re amigos, soy como su prima. Igual, ya no me hablo tan seguido con él, eso fue antes de que llegara a debutar en la Primera. Además, a mí me gustan los hombres más grandes y él tiene cara de nene todavía-¿Por qué la soledad sentimental en este momento de tu vida?-Nada en especial. A mí me gusta conocer bien a las personas, tener un contacto directo. Por eso me causan gracia las aplicaciones de citas para celulares. Incluso, tampoco es que de chica conocía chicos en los boliches. Sólo que no me volví a enamorar.-Teniendo en cuenta que venís de una familia muy creyente en la fe evangélica, ¿cómo tomaron los desnudos que hiciste en revistas para hombres?-Fue muy fuerte. En Playboy era la primera vez que estaba así, porque antes había hecho fotos jugadas, pero en topless nomás. Para mi familia fue duro al principio. Mi papá me dejó de hablar por casi un mes, estuvo re mal y me llamó la atención. Es que en donde yo vivía todos se conocen con todos, y se conoció enseguida la noticia de que salí en la revista. Aunque después el impacto fue mucho más positivo de lo que pensé y ya lo superamos. De chica ni soñé con llegar a la portada de una revista y al ver eso, muchas chicas del barrio lo tomaron como ejemplo. Mi papá se dio cuenta y lo entendió.-¿A vos también te movilizó en tu fe?-En realidad, yo me alejé un poco porque hay cosas en las que no estoy de acuerdo. Igual, creo en Dios, leo la Biblia y rezo todas las noches antes de ir a dormir. Pasa que yo creo en Dios, más allá de la Iglesia. Obvio que me encantaría casarme de blanco en el altar de una iglesia y tener hijos, pero de acá a diez años.