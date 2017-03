Silvina Escudero: "Estuve dos años y medio sin estar con nadie"

Foto 1/2 Foto 2/2

Silvina Escudero realizó una picante confesión durante el programa "Cortá por Lozano". Solterita y sin apuro, contó que en una etapa de su vida estuvo muchos meses sin mantener relaciones sexuales. "Estuve dos años sin estar con nadie. Nada", reveló.



Y la conductora, Verónica Lozano, repreguntó: "¿Ahí era una cosa de todo autoservicio?". Y Silvina, aclaró: "Mi autoservicio es el trabajo. No tengo tiempo. No tengo ganas. Si no me enamoro no me dan ganas. ¿Es mucho? Cuando no estoy de novia, me tiene que entrar el amor. Nunca me pasó eso de estar una noche con alguien", finalizó.