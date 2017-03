Brad Pitt y Jennifer Aniston intercambian mensajes y están cada vez más cerca

Brad Pitt y Jennifer Aniston ha sido una de las parejas más amadas de Hollywood.Brad Pitt y Jennifer Aniston, que fueron alguna vez la pareja dorada de Hollywood, se están acercando cada vez más, por el momento a través de mensajes de texto.Según Page Six, Pitt le envió un texto a Aniston, actualmente casada con Justin Theroux, para desearle feliz cumpleaños cuando la actriz de "Friends" cumplió 48 años. el pasado 11 de febrero.Una fuente cercana al actor, expareja de Angelina Jolie, aseguró que "ellos han estado enviándose textos y estuvieron en contacto"."Sólo ha habido un amistoso ida y vuelta, nada más que eso", continuó la fuente. Mientras que otra fuente citada por US Weekly, reportó que Pitt ha estado confiando a Aniston sus sentimientos tras su amargo divorcio con Angelina Jolie."Brad le dijo que ha estado teniendo dificultades con su separación e intercambiaron algunos textos recordando su pasado juntos", agregó la fuente.Otra fuente de Hollywood afirmó que Pitt y Aniston renovaron su conexión, "no de la manera romántica, sino que son amigos nuevamente"."Lo están haciendo parecer como que Brad está corriendo detrás de Jen, pero eso no es verdad", agregó. "Es simplemente que están nuevamente en contacto el uno con el otro", agregaron.En el momento del primer intercambio de texto, la actriz se encontraba en Cabo San Lucas, en México, con su marido, Justin Theroux, disfrutando de unos días de descanso.Según una fuente cercana a la actriz, Theroux está al tanto de la situación. "Justin está de acuerdo con que sean amigos. Sabe que Jen solo quiere ser amable", señaló.Al tiempo que se conoce la noticia, Netflix lanzó el primer avance de "War Machine", en la que Brad Pitt encarna al general Dan McMahon, protagonista principal de una sátira belicista que relata la caída de su personaje, basado en el militar Stanley McChrystal, líder de las fuerzas de la OTAN en Afganistán y recordado por sus surrealistas ruedas de prensa.Hace algunas semanas Brad Pitt, de 53 años, ingresó en una clínica de rehabilitación para tratar sus problemas con las drogas y el alcohol.El actor decidió internarse de manera voluntaria luego de sufrir una recaída en una clínica de Santa Mónica (California), informó The National Enquirer.Se trata de una clínica donde se realizan tratamientos psicológicos y de desintoxicación, y por el cual tendrá que pagar unos 15 mil dólares por noche.Tras la ruptura de la relación con Angelina Jolie, el actor tiene dificultades para ver a sus seis hijos Maddox (15), Pax (13), Zahara (11), Shiloh (10) y los gemelos Vivienne y Knox (8).