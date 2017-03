Despejan dudas en la muerte del empresario Ricardo Fort

El deceso del actor y empresario Ricardo Fort se produjo por "muerte súbita cardíaca", sin que se registrara mala praxis de parte de los médicos que lo venían atendiendo, según dictaminó el juez de instrucción Diego Slupski.



El magistrado sostuvo que no hubo mala praxis por parte de los médicos que atendieron a Fort y de esta manera fueron nuevamente sobreseídos, después de que un segundo análisis médico dio como resultado que el deceso fue por "muerte súbita cardíaca".



Los médicos ya habían sido sobreseídos a mediados de 2015, pero la Cámara del Crimen revocó la medida a pedido de Marta Fort, la madre del empresario, y ordenó reabrir la investigación.



El argumento fue que no se determinó si la evolución que registró la infección originada en agosto de 2012 en la rodilla izquierda hacia un cuadro de sepsis, tuvo incidencia en el deceso del mediático. El juez dispuso una nueva junta médica para determinar si esa infección fue causante de la falla cardíaca fatal.



"Todos los médicos que estuvieron a cargo de la atención de Fort durante su última internación llevaron a cabo las prácticas debidas conforme al cuadro que presentaba y atendieron con diligencia y pericia el estado que transitaba", indicó el juez en base a los informes.



"No podría, de ningún modo, vincularse la negligencia médica que, desde un plano conjetural, pudiera atribuirse a los profesionales que atendieron a Fort con su muerte, en tanto respondió a una causal distinta y realmente ajena a su intervención", sostuvo.



Según la nueva junta médica, "no hubo mala praxis", y eso despejó el interrogante planteado por la Cámara del Crimen, "vinculado con las causas de las que pudiera haber derivado el cuadro de muerte súbita".



El reporte dio como resultado que los médicos no pudieron evitar el deceso del actor: "No puede sino descartarse de plano que la realización de comportamiento adecuado hubiere tenido virtualidad en la evitación del resultado". Fort "murió de manera súbita y a raíz de una obstrucción coronaria que determinó la génesis de una arritmia irreversible", concluyeron los expertos aportados por el Decanato de la Universidad de Buenos Aires.