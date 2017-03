Bailarina del Bailando se puso de novia con un pizzero: "Amasa muy rico"

?te amo #sanvalentin Una publicación compartida de macarena rinaldi (@macarinaldiok) el 14 de Feb de 2017 a la(s) 5:09 PST

Desde Villa Carlos Paz, donde está haciendo temporada de teatro integrando el elenco de Sálvese quien pueda, Macarena Rinaldi rompió el molde y, a diferencia de la mayoría de las modelos que se pone de novio con famosos o empresarios importantes, está saliendo con un pizzero.Fue la propia Macarena quien contó la historia de amor que la une a Nicolás Martín, quien tiene una pizzería en Ramos Mejía."Estoy en pareja hace cinco años y medio y nos conocimos en el cumpleaños de un amigo en común. Él es de Ciudadela y vivimos juntos hace un montón", relató en una nota con la revista Pronto.Cuando le preguntaron cómo la había conquistado, recordó: "Es muy sencillo y a mí me gustan los tipos simples. Me llamó la atención por eso. Nunca estuve con alguien del medio; prefiero toda la vida que el amor y la intimidad estén apartados de mi trabajo".Y concluyó: "Amo a mi novio pizzero y no sabés lo rico que amasa. Una vez a la semana comemos pizzas y mi preferida es la fugazzeta. Como él está en la pizzería, lo llamo por teléfono y me manda una".