El look provocativo de Vicky Xipolitakis a bordo de una avioneta

Han pasado ocho meses del llamado "Vuelo del Escándalo", protagonizado por Vicky Xipolitakis y dos pilotos de Aerolíneas Argentinas cuando estos le cedieron a la vedette el control de mando al momento del despegue, poniendo así en peligro la vida del resto de los pasajeros.Los responsables deberán enfrentar a la justicia que aún no ha dado veredicto alguno. La griega, por su parte, pidió realizar tareas comunitarias para evitar el juicio oral, lo cual aún no se ha confirmado.En las últimas horas, Vicky volvió a provocar desde un vuelo privado con el que se trasladó a los carnavales de Melo, Uruguay, y luego partió rumbo a Rosario. Desde la aeronave, compartió videos y fotos muy hot con sus seguidores de Instagram.La rubia viajó en avioneta a Melo, Uruguay, para participar del carnaval que se realiza en esa ciudad. Para el vuelo, eligió una pollera y un top, que mostraba su esbelta figura no dejaba mucho a la imaginación. Incluso, publicó un video en su cuenta en Instagram que le quedará como recuerdo de esta experiencia.