Duras revelaciones: la ex mujer de Jorge Rial lo acusó de ser violento

Entrevistada por la revista Pronto, Silvia D'auro se refirió al encuentro con una de sus hijas y recordó su tormentosa separación de Jorge Rial.

Consultada por Matías Ayrala sobre esta nueva etapa de su vida, la conductora, que está al frente de "Reinas, princesas y algo más" por FM 97.7, explicó que gran parte de su cambio se debe a una técnica hawaiana. "Es el Ho'oponopono, una teoría basada en el te quiero, te perdono, te amo y me perdono. Tiene que ver con eso, con una nueva etapa y un gran aprendizaje en los últimos seis años de mi vida", contó.



Respecto a sus hijas (Morena y Rocío) y su alejamiento de ellas, expresó: "A veces la decisión es del otro pero hay que soltar. Hay quienes dicen que cuando una suelta y las cosas vuelven, es porque son de uno. Y si no vuelven es porque nunca lo fueron".



Al preguntarle cómo haría para recomponer su vínculo, dijo: "Dale tiempo". Pero ante la insistencia del periodista, confirmó el rumor que circula hace semanas: El encuentro con una de ellas. "Me encontré con una de mis hijas. Fue un abrazo del alma. Fue un abrazo desde el alma. Desde todo el amor. Todo el amor", aseguró.



Al tocar el tema de su escandalosa separación del conductor de Intrusos, dijo: "No se le puede echar toda la culpa a uno o toda la culpa al otro porque seríamos injustos con nosotros mismos".

En referencia a las duras críticas que Jorge Rial ha realizado en su contra en su programa y si se sintió agredida por eso, D'auro confesó: "¿En serio? ¿Vos me estás hablando de violencia de género a mí? Mirá? Estamos descubriendo América".



"¿Sufriste violencia de género?", preguntó el periodista. Silvia no emitió sonido, pero asintió, indicó la publicación.



"¿Qué viviste? ¿Maltratos físicos y psíquicos?", insistió Ayrala. Y ahí, sin dudar, lanzó un contundente: "Sí". "¿Ambos?". "Obvio", añadió.



Cuando le preguntaron "¿Golpes también?", Silvia dijo: "No vamos a entrar en detalles".



Por último, D'auro explicó: "¿Por qué no denuncié? No, no tenía sentido. El silencio era mi mejor herramienta. Además no hizo falta que yo hablara. Cada uno cree la versión que quiere creer y listo", concluyó.