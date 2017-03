El fuerte descargo de Gustavo Cordera después de sus polémicos dichos

Gustavo Cordera terminó el 2016 con un fuerte rechazo de la gente, que se indignó con sus polémicas declaraciones en TEA. Mientras daba una charla en dicha facultad de periodismo, disparó que "hay mujeres que necesitan ser violadas para llegar a un orgasmo".El repudio se hizo masivo y no lo dejaron en paz. Su nombre se manchó y quedó en el ojo de la tormenta, al parecer, para siempre. El fin de semana pasado, en una conferencia de prensa en Uruguay, volvió a hacer mención sobre el tema y la embarró: "No lo digo yo, lo dicen los psicólogos que aseguran que hay mujeres que tienen la fantasía de ser violadas para llegar a un orgasmo".Nuevamente el escándalo en puerta. El ex Bersuit sintió que su vida se derrumbaba y decidió grabar un video donde expresó lo mal que siente ante las agresiones que sufre.

"No puedo más, tengo dolor en el pecho. Estoy angustiado, acorralado y pisoteado. Yo sé que a mí tal vez no me convenga hablar. Mucha gente que me quiere y respeta me pide que me calle. Hace siete meses que estoy callado pero no puedo más. Quiero compartirles lo que pasó el fin de semana pasado, en un festival de Uruguay. Hicimos un concierto hermoso y quise depositar mi confianza una vez más en los medios, después de todo lo que pasó. Me puso contento que los medios uruguayos respetaron lo que dije, lo que sucedió. El Pais tituló 'Un pacto para volver a vivir', y parece que el viento se lo quiere llevar, como todas las noticias. ¿Qué están buscando? ¿Hacerme daño? Ya recibí una condena social, nos quedamos sin trabajo. Mi familia sintió vergüenza y humillación", dijo.Y agregó: "Quiero liberar a la gente de ese dolor. Les pido por favor que paren, basta. No puedo más. No sé qué hacer más que compartir con ustedes. No puedo defenderme, estoy rendido. Ya pedí disculpas. Si es necesario, lo vuelvo a hacer. Necesito volver a tocar, a vivir, sanar este dolor. No vine al mundo para generar más dolor. Creo en las canciones, siempre creí en mis intenciones para que la gente alivie su dolor. No puedo más. Me entrego, me rindo. Basta muchachos, basta".