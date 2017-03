Desopilante video del "Puma" paranaense y su novia por la lista de regalos

Otra vez peleando por algo. Ahora es la lista de regalos del casamiento Dato de color para los que se están por casar ?? @garbarinolistas Una publicación compartida de Javier Ortega Desio (@javiortegadesio) el 21 de Feb de 2017 a la(s) 2:06 PST

Mientras se recupera de una lesión que lo dejó afuera del debut de Los Jaguares por el Súper Rugby en Sudáfrica, el tercera línea entrerriano, graba divertidos videos con su novia María Belén Lucius.La licenciada en Relaciones Publicas María Belén Lucius, pareja del tercera línea Javier Ortega Desio, y graba videos desopilantes, los cuales comparte en redes sociales.El jugador del seleccionado argentino de rugby, nacido en Paraná en junio de 1990 y que se formó en los clubes Estudiantes de Paraná y San Isidro Club (SIC), se recupera de una lesión y junto a su novia, encontraron un divertido pasatiempo.Una nueva entrega de la pareja da cuenta de la discusión entre ambos por la lista de regalos para la boda. Así lo anunció ella en las redes sociales: "vino la segunda pelea pre-casorio y esta vez fue LA LISTA DE REGALOS!!! A mi me importa el regalo loco, a quien no??", explicó la morocha.Además, la Lucius pide a sus invitados que "no se hagan los gomas" y visiten un sitio de una casa de electrodomésticos para que "vean todas las cosas que necesitan".El entrerriano se muestra en el video muy poco interesado en el tema y su novia le pide "discutime porque no estoy acostumbrada a que me digas que si de entrada". Vea el divertido video: