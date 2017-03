Reina del carnaval de Gualeguaychú: "Con o sin corona, me siento una embajadora"

Sábado 4 de marzo, la última noche de la edición



Pamela Martínez es abogada y reconocida integrante del Carnaval de Gualeguaychú. Pasó por distintas comparsas y en todas se destacó por su pasión y entrega. Luego de haber sido elegida como la nueva soberana 2017 representando a Ará Yeví, visitó Buenas Noches y contó su experiencia que se inició desde hace 13 años."Como toda pasión es inexplicable, solamente la comprende aquel que la comparte", expresó la flamante reina del Carnaval del País, en el programaPamela Martínez invitó a la comunidad a disfrutar del evento, en la última noche que se vivirá el próximo sábado 4 de marzo en el corsódromo. Ese día se conocerá a la comparsa ganadora, después de finalizado el espectáculo."Podré desfilar ya coronada como reina de esta edición; será un momento inolvidable para mí", confió.A su vez se definió, como "súper carnavalera", y opinó: "La rivalidad entre comparsas tiene que ser únicamente en el circuito, mientras el juez esté evaluando. Después tenemos que velar para que al carnaval le vaya lo mejor posible. Me alegro cuando a las comparsas les va bárbaro, porque es más competitivo, y la calidad del carnaval va in crescendo".Respecto a su experiencia en el Carnaval del País, detalló que cuando decidió participar, "yo simplemente quería sentir la experiencia de bailar en el carnaval, porque es mi ciudad. Quería sentir que yo estuve ahí, pasar por esa experiencia; sin embargo esa primera noche que baile en 2004, supe que había llegado para quedarme y no iba a poder dejarlo. Trece años después sigo siendo parte del carnaval. Con o sin corona, yo me siento una embajadora".También resaltó que cuando el director de la comparsa Ará Yeví la convocó, "me dijo que era un premio a tantos años de entrega, y que soy representativa del carnaval, porque llevo mucho tiempo, bailando. No hay muchas chicas con tanta continuidad dentro el carnaval. Como me lo tomo siempre con mucho compromiso, para el director de la comparsa era importante tener una reina que conociera de carnaval y que sintiera la comparsa".Con el desfile de Marí Marí, Kamarr y Ará Yeví, este sábado 4 de marzo se despide la edición 2017 "Mariano José Veronesi" en una noche extra en la que además, en un hecho histórico, se conocerá a la comparsa ganadora un par de horas después de finalizado el espectáculo.La nostalgia del final se mezclará con la alegría de la fiesta que deslumbra siempre con la majestuosidad de las comparsas que compiten cada año.La noche extra del evento (reprogramada por los sábados postergados por razones climáticas) será puntuable, comenzará más temprano, para que finalice a la medianoche y luego, en el Centro de Convenciones Municipal, se realizará el acto de apertura de sobres para conocer a la comparsa ganadora y los demás rubros puntuables: batucada, pasista y portabanderas.Desde las 21 horas el público comenzará a vibrar en el Corsódromo al ritmo de Marí Marí (Club Central Entrerriano) con su tema "Versus", seguida por Kamarr (Centro Sirio Libanés) que presenta "Kamarr es leyenda". Cierra la edición 2017 Ará Yeví (Club Tiro Federal) con "Sueño de una noche de Carnaval".Las tres comparsas tendrán la última oportunidad de dejar todo sobre la pasarela para mostrar el lujo que las distingue, la majestuosidad de sus trajes y carrozas, más la belleza de sus integrantes, todo finamente observado por un jurado compuesto por cuatro personas de destacada trayectoria quienes calificarán de acuerdo a los ítems música, carrozas, vestuario y desplazamiento y alegría carnavalera.Luego del desfile de las comparsas, se realizará en el Centro de Convenciones Municipal la apertura de sobres para conocer a la ganadora de la edición 2017.El acto estará fiscalizado por el escribano Carlos Caraballo, con la presencia de integrantes de la comisión organizadora, autoridades municipales y representantes de clubes.Será la primera vez que la apertura de sobres se realice en un ámbito diferente al salón del Honorable Concejo Deliberante (donde se lleva a cabo desde fines de los '80) y el objetivo es que el público carnavalero y los integrantes de las comparsas sigan las alternativas en el mismo Corsódromo, ya que será transmitido en directo por el sistema de pantallas gigantes y por streaming a través del canal oficial en YouTube.La novena noche del Carnaval del País volverá a tener precios promocionales para los residentes en el departamento Gualeguaychú y la provincia de Entre Ríos. El público local que acredite domicilio mediante DNI, abonará 50 pesos mientras que el resto de los entrerrianos pagará 100 pesos. En ambos casos, las entradas se compran únicamente en las boleterías del Corsódromo.Por su parte, el valor de la entrada para el público en general costará 200 pesos y pueden ser compradas en boleterías el mismo sábado, por servicio de atención telefónica o a través de internet en el sitio oficial del Carnaval del País (www.carnavaldelpais.com.ar).Cabe destacar que el sábado 4 también habrá público que reprogramó su entrada y ubicación, tras las fallidas noches del 4 y 11 de febrero por razones climáticas.La Comisión del Carnaval invita al público que ingresa el sábado al Corsódromo a colaborar con la donación de útiles escolares, en el marco de la campaña ¡Vamos a la escuela! impulsada por un grupo de amigos y que consiste en armar mochilas para que cien niños del Arroyo Gaitán, en la zona norte de la ciudad, puedan comenzar las clases con las herramientas mínimas que necesita cualquier alumno.Los útiles escolares se recepcionarán en las puertas de acceso. Destacaron que la donación que se realice, no reemplaza a la entrada.