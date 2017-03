Ruptura en "Los Manseros" tras el escándalo entre padre e hijo

Los Manseros Santiagueños ocuparon las portadas de todos los medios nacionales, luego de que en la madrugada del domingo, Onofre Paz echara en pleno show a su hijo Martín, diciéndole que no formaba más parte del grupo.

Afectado y conmovido por lo que pasó, Martín Paz reiteró que no regresará al grupo y que retomará su carrera como solista.



"Hace unos días veía como mi padre hablaba de mí como si fuera cualquier persona, quiero aclarar que soy una persona normal que vivo con mis hijos, en pareja. Estoy separado de mi mujer desde que ella hizo abandono de hogar y yo me hice cargo de ellos", dijo entre lágrimas.



Y siguió: "Hay muchas cosas que no puedo decir porque lo terminan perjudicando a él. Es una persona que tiene un carácter fuerte, es un hombre que ha sufrido mucho y todo esto afectó a su vida", dijo denotando así que existían problemas anteriores.

Sin embargo, fue un poco conciliador: "Necesitamos de él, mis hijos, mis hermanas. No me gusta que tenga ese tipo de reacciones".