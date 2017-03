Susana Giménez develó una durísima historia familiar: "Mi papá era violento"

Susana Giménez brindó un sentido testimonio en el que relata dos situaciones de violencia familiar que le tocó vivir: una cuando era chica y la otra cuando estaba casada y su hija Mercedes era bebé. Además, instó a las mujeres a que no permitan que haya violencia en sus casas.

"Mi papá era violento con mi madre, porque era muy celosa, él era mujeriego entonces he escuchado cosas espantosas y he tenido que separar y eso es horrible", dijo la diva en un video que realizó para revista Susana en el marco de la campaña #TerminemosConElMachismo.



Luego, aseguró que dicha experiencia le sirvió para aprender de los errores de sus padres: "Yo no permití que mi hija viviera nunca una cosa de violencia así. Una vez cuando me di cuenta que yo estaba gritando y peleando con mi marido, no pegando, y la vi llorar, estaba parada en la cuna, me fui, esa misma noche me fui de casa a lo de mi madre, me la llevé a ella con una valija y estoy contenta de haberlo hecho".



Desde aquel momento estuvo casi sola cuidando a su hija Mercedes, aunque mucha gente cercana la ayudó: "Tenía que trabajar, no hay otra, es una cuestión de carácter también. Yo no aguanto la injusticia, la violencia muchísimo menos, soy anti violencia".



Para cerrar, les brindó un mensaje a las mujeres que están pasando por situaciones complicadas: "Sugiero que no toleren violencia, no toleren una cachetada, una trompada, una patada, los insultos son también violencia. No existe una vez y nada más, se va a repetir porque el golpeador es así, es violento, se va a repetir porque la sopa está fría, porque la vio gorda, porque no sé qué. No hay que aguantar, una vez que te golpean te separás, te vas o haces la denuncia".



Además de la conductora, darán su testimonio para la campaña Julieta Ortega, Ricardo Darín, Lali Espósito, Maju Lozano, Soledad Pastorutti y Axel.

Hace un tiempo, Mirtha había contado en su programa que Carlos Mónzón fue violento con Susana, durante el noviazgo que mantuvieron entre 1974 y 1978. "Ella me contó una vez que cuando estaba en pareja con Monzón, estaban en Roma y él tuvo un ataque de celos y la golpeó", develó "la Chiqui" en su mesa.