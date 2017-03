La Reina del Carnaval de Gualeguaychú: "no hay que quitar las elecciones"

Marcar nuevos objetivos

Entrevistas a las postulantes

Es abogada y reconocida integrante del Carnaval de Gualeguaychú. Pasó por distintas comparsas y en todas se destacó por su pasión y entrega. Luego de haber sido elegida como la nueva soberana 2017, destacó la importancia de buscar representantes que ofrezcan mucho más que estética.Pisa la pasarela desde hace 13 años y en esta oportunidad fue elegida reina del Carnaval del País, representando a la comparsa Ará Yeví.En diálogo con ElDía, contó que la nueva corona "es un regalo que me da el carnaval. Lo voy a tomar con mucho compromiso, con mucha responsabilidad para colaborar y aportar todo lo que pueda y lo que sea necesario para nuestra fiesta".En cuanto a la polémica generada por las elecciones de reinas y la anulación de la fiesta de la reina del turismo, Pamela recordó que ella fue electa representante de Turismo en el año 2007: "pude vivir la experiencia y lo que implica ser Reina de Turismo de la ciudad. Estuve recorriendo distintos eventos representando a la ciudad y no coincido con esta decisión del Municipio", dijo la soberana del Carnaval y aclaró: "entiendo que debería ser algo provisorio y quizás sí modificar los parámetros acerca de cómo se elige una reina; pero me parece que no necesariamente hay que quitar las elecciones de reinas".Martínez sostuvo que quizás, hay que "marcar nuevos objetivos, nuevas pautas para elegirlas. Incorporar objetivos; definir qué rol queremos que la reina cumpla, y que esas pautas sean tenidas en cuenta por el jurado al momento de evaluarlas".Además, señaló que le parece "importantísimo incorporar una entrevista personal con el jurado. Incluso yo lo sugerí este año en las reuniones que tuvimos a la elección previa de Reina del Carnaval. Me parece súper importante que el jurado pueda entrevistar a las reinas. Incluso yo lo viví cuando fui Reina de Turismo y visité otras ciudades"."Creo que es importante que se puedan hacer estas entrevistas con el jurado, pero no arriba del escenario mientras desfilábamos, sino en privado, como una suerte de tribunal examinador donde conversar y preguntar nuestros objetivos", dijo aPara concluir, Pamela se mostró optimista de cara a la apertura de sobres del Carnaval 2017. El sábado 4 de marzo, se conocerá la comparsa ganadora.