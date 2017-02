Dura historia familiar de Cinthia Fernández: Horacio Guarany es su abuelo

A casi un mes y medio de la muerte de Horacio Guarany, Cinthia Fernández ratificó que el cantante era el padre de su mamá, aunque él nunca quiso reconocerla.

Cinthia Fernández ya había tirado la bomba hace unos años, cuando Horacio Guarany aún vivía: juraba que el folklorista era su abuelo. En ese momento decidió no hablar más del tema por respeto a su madre. Pero ayer, en el programa Confrontados, donde es panelista, la bailarina volvió a tocar el tema por primera vez y reafirmó sus dichos: "Es un tema que le corresponde más a mi mamá que a mí. Si lo dije tiempo atrás fue de inconsciente. Incluso, cuando falleció él tuve un montón de comentarios en chiste burlándose del tema. El dolor lo sabe uno solo, es un tema de mi mamá".



Cinthia explicó que su mamá no había conocido a sus padres: su madre murió en el parto, y Horacio Guarany nunca se hizo cargo. La mamá de Cinthia fue entonces adoptada por una pareja y nunca supo del cantante, aunque le hicieron saber que era su padre biológico. Es más, según Cinthia, la canción "Piel morena" se refería a su abuela.



"Yo intenté acercarme a él y su respuesta fue de poco hombre: Me dijo que mi madre podía ser hija de cualquiera. Sus respuestas fueron bastantes desagradables. Es un tema porque él falleció hace muy poco y queda como desubicado", dijo en el programa.

Guarany falleció el 13 de enero pasado. Según Cinthia, ella se quiso acercar al artista porque sabía que su ausencia en la vida de su madre todavía le provocaba dolor. Sin embargo, tras encontrarse con él decidió no seguir intentando.