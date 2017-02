Pampita Ardohain: "Con Benjamín seremos familia para siempre"

Mimos para el alma

A pura sonrisa y con el mar Caribe como escenario, Pampita se confiesa: "Todo el tiempo le digo a Benjamín que estamos haciendo un muy buen trabajo con nuestros hijos. Veo que se sienten contenidos, seguros y se acostumbraron a tener dos casas, sabiendo que la familia es toda una sola", dijo a ¡Hola! Chile.Los colegas chilenos coinciden: "definitivamente, Pampita fue el personaje del verano", aseguran. Y cuentan que durante enero causó furor en las playas de Punta del Este, donde se la vio disfrutando de sus vacaciones junto a su pareja, Juan "Pico" Mónaco, mientras sus hijos veraneaban en Zapallar con su padre, Benjamín Vicuña. Luego de conceder la primera entrevista del año a ¡Hola! Argentina, una nota que tuvo eco en los dos lados de la cordillera, aceptó la invitación de ¡Hola! Chile y Paradisus Palma Real Punta Cana para pasar unos días en las espectaculares playas de República Dominicana y las lujosas instalaciones de este resort, hasta donde llegó acompañada de sus hijos: Bautista, el más conversador de los tres y muy involucrado en lo que está viviendo, Beltrán, más inquieto y muy alegre, y Benicio, de dos años, algo serio y super observador.Esta es la primera entrevista que da a un medio chileno desde que se separó de Benjamín. El 2016 fue un año de cambios radicales y durísimos para Carolina Ardohain, pero como es una mujer fuerte, decidida y pragmática, no dejó ni un instante de su nueva vida al azar, con una excepción: el amor de pareja. En eso no pensó, y el amor llegó igual. Hoy está muy contenta con el tenista, con quien tiene una relación desde hace tres meses: los ojos le brillan cuando habla de él. Se la ve más serena, a pesar de la pena infinita que lleva en el alma por la muerte de su hija Blanca. De una u otra forma, siempre logra sobreponerse a las pruebas que le tocan."El 2016 fue un año en el que me mimé mucho a mí misma. Hice todo lo que quise. Eso era algo que con familia no se podía hacer, porque yo estaba dedicada a los proyectos de mi expareja, a mis hijos, y me pasó que de pronto tuve, una vez al mes, cinco días libres? Así es que me organicé desde el principio. Y como tenía un montón de amigos por un montón de lugares, viajé. Fue un regalo que me hice. Ni siquiera pensaba en trabajar, quería viajar, estudiar, quería nutrirme con cosas que no había hecho en un montón de años y, bueno, después se dio lo de Showmatch y tanto me querían en el programa que me dejaron tener ese tiempo para mí. Un permiso especial. Fue un poco polémico al principio, pero la verdad era una condición para aceptar el trabajo".-Te gusta trabajar.-¡A mí me encanta trabajar! Y este trabajo me permitía ser mamá full time: llevarlos al colegio, almorzar con ellos, hacer la tarea y acostarlos. Recién a las 10 de la noche me iba al programa. Ellos casi ni se daban cuenta de que estaba trabajando...-Pero es un programa de televisión muy expuesto en Argentina.-Sí, muy expuesto, uno de los más vistos y queridos. Así como te expone mucho, hace que la gente te quiera mucho.-¿No es un riesgo tanta exposición?-No, fue una experiencia de aprendizaje refuerte, me sirvió mucho. Lo pude manejar bien. Ellos te permiten ser uno mismo. Es un reality donde pasan cosas inesperadas, hay que ir sorteándolo en vivo. Es todo muy a flor de piel. En Latinoamérica no vi algo así. Lloré bastante en el programa, me identifiqué con muchas cosas, como con mamás que participaban y estaban agotadas, con participantes novatos que estaban ganando. Me emocionaba mucho, me hacían reír, otros llorar. Como estaba soltera. muchos eran galantes, me decían cosas y me hacían regalos. Me entregué al juego y lo pasé muy bien.-¿Seguís este año?-No sé bien, empieza recién en mayo y son menos días, pero va a depender de otros proyectos que tengo. Estos meses no quiero pensar mucho en el trabajo, pero tengo propuestas de ficción, que es una responsabilidad más grande por los horarios y es algo que tengo pendiente hace muchos años. Y también tengo ofertas en cine, que me encantan y ya dije que sí. De hecho, me estoy preparando con coach y todo. Soy muy minuciosa. Hace un montón que quiero actuar, pero durante 10 años estuve teniendo cuatro hijos y acompañando a mi expareja por todo el mundo, entonces no era factible tomar un compromiso así.-¿Cómo están tus hijos?-Muy bien, a pesar de todo fue un año en el que estuvieron muy alegres. Todo el tiempo le digo a Benjamín que estamos haciendo un muy buen trabajo. Veo que se sienten contenidos, seguros y se acostumbraron a tener dos casas, sabiendo que la familia es toda una sola. Con eso me siento satisfecha. Es mi único pensamiento todo el día: su felicidad.-Te he entrevistado muchas veces, en cada embarazo, en cada etapa de tu vida. Después de haber tenido cuatro hijos y una pérdida tan fuerte, ¿cómo sos hoy como mamá?-Estoy en una etapa en la que está todo muy en paz y organizado, eso me permite disfrutarlos a ellos y a la vida misma.-Bautista hoy es el mayor, ¿cómo está hoy?-Bautista es el más sensible, es al que más le ha tocado vivir situaciones fuertes y es el más consciente de todo lo que ha pasado, pero está muy bien. Me conversa de todo, pero en ese sentido lo veo bien, me habla de cosas lindas, está disfrutando de su colegio, está grande, hizo un buen año, porque el 2015 le había costado un poco más. Está integrado con sus amigos. Es mi amigo, mi partner. En cambio, Beltrán es el actor de la casa, siempre está disfrazado, haciendo algún show, haciendo que lo filme, que le haga videos. Igual Bautista quiere ser "youtuber" para que la gente lo vea. Hoy la tecnología es un mundo nuevo y hay que acostumbrarse con los chicos. Manejan todas las cosas electrónicas de la casa mejor que yo.-Hace un año que no vas a Chile...-No he vuelto, pero voy a volver, tengo un montón de amigas espectaculares en Chile, a la familia de Benjamín la quiero mucho y tengo muchos recuerdos. Es un lugar que guardo en mi corazón.-¿No te produce sensaciones encontradas, de mucha felicidad y mucha tristeza?-No, Chile me recibió muy bien, siempre me sentí en mi casa. Es un país que quiero mucho.-¿Te cansa la fama?-No, para nada, no me cansa ni me pesa. Soy normal, hago cosas normales. Soy un ama de casa, hago todas las cosas que hace cualquier mujer, voy al supermercado, a la tintorería, a buscar a los chicos al colegio. Todo.-¿Y no te cansa estar expuesta, las mil fotos que te sacan?-No me cansa, porque es un momento que para ellos es especial y no se los puedo negar. Ellos quieren llevarse el recuerdo de haberme conocido y quieren hacerme un comentario, opinarme, mostrarme gestos de cariño. Imaginate lo lindo que es cuando uno está cansada o enojada, es una recarga de energía. Ellos me levantan.Durante la sesión de fotos, la modelo estuvo pendiente en todo momento de sus hijos, con quienes tiene una relación maravillosa. Son partners y ella es una mamá relajada y alegre. Se nota que están pasando por un buen momento..-¿Te costó rehacer tu vida amorosa?-No sé si me costó, llegó en el momento justo. Me tomé mi tiempo, había mucha expectativa, curiosidad y, a pesar de que existía en el ambiente todo eso, no estaba apurada, no lo estaba buscando, estaba muy tranquila en mi casa. No tenía ansiedad de conocer a alguien ni de buscar el amor. No me enganché mucho con eso.-¿Cómo es Juan?-Es muy sano, en todo el sentido de la palabra. Yo tengo tres hijos, entonces tenía que ser alguien que entendiera el combo y que ellos siempre serán mi prioridad. Y bueno, eso requiere de una valentía enorme. Tenía que ser un hombre muy valiente. Así es Juan. Su valentía es enorme y me quiso con todo lo que yo venía. Juan es maduro, centrado, muy generoso en amar, en ese sentido no para de dar y dar. Era un lindo momento para dejarse querer? Pero recién nos estamos conociendo y ahora vienen de vuelta sus viajes, recuerda que en el año no vive en Argentina.-¿Y cómo va a seguir la relación a la distancia?-Él me visitará una vez al mes y yo otra. Vamos a intentarlo. Veremos qué pasa.-¿Fue amor a primera vista?-No fue amor a primera vista. El amor a esta edad no es así. La gente tiene que conocerse, ya no pasa por lo físico. Me conquistó sin presión, sin ansiedad, incluso la distancia ayudó a no precipitar nada.-¿Te gustaría tener otro hijo?-Tener un hijo es una responsabilidad muy grande, es formar familia, no son temas que se toman con liviandad. Yo no quemaría etapas. Si algún día formo familia, veré la posibilidad de otro hijo.-¿Cómo está la relación con Benjamín?-Muy bien, porque estamos criando a tres hijos, tenemos una hija en el cielo, así es que somos familia. No hay opción, hay que llevarse bien, tratarse con respeto, seremos familia para siempre? ¡Si Benicio es un bebé! ¡Imaginate! Entonces hay que estar todo el tiempo conversando, decidiendo cosas sobre la educación, los permisos, los límites? juntos. De verdad que no hay opción para llevarse mal. Sí o sí debemos tener una buena comunicación, mucho respeto y cariño.-¿Te costó asumir la separación, el fracaso? Peleaste mucho por tener esta familia y sostenerla. No es fácil renunciar.-No es algo que decidí yo. Tuve que acomodarme a algo que yo no decidí y traté de hacerlo de la mejor manera.-¿Y tu corazón no quedó muy herido?-Nunca me enrabié con la vida, ni con Dios; soy muy creyente, agradecida de lo que he vivido y tenido. No, con la vida no. Fue muy fuerte en su momento, pero al haber sido tan fuerte sirvió para decir de un día para otro "así es mi nueva vida, tengo que hacerlo lo mejor posible".-¿Les costó mucho a los chicos?-Sí, mucho. Pero hemos logrado un equilibrio para que estén mucho tiempo con los dos, tengan buena calidad con cada uno y lo estamos haciendo bien.-¿Qué esperas de este año?-No espero nada, ojalá tener trabajo porque me apasiona; me hace bien salir de mi casa y es bueno como ejemplo para mis hijos. No espero nada, estar tranquila para disfrutar de la crianza de mis hijos que es alucinante y tener tiempo para compartir con esos bombones que me tienen enamorada. No mucho más.-¿Y con Juan?-Vamos de a poco, despacio, tranquilos, a pesar de que tenemos la mirada mediática, pero nosotros no quemamos etapas, nos estamos conociendo. Es un hombre increíble, estoy muy contenta de que haya llegado a mi vida y los chicos lo quieren. Le vamos a poner mucha voluntad los dos para que funcione, a pesar de la distancia. Él entiende que mi prioridad son mis hijos y que voy a hacer todo el esfuerzo para poder acompañarlo. Es justo que tenga una pareja que le dé tanto como él me da a mí.