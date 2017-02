Cinthia Fernández analizó la TV y dijo: "Me gustaría casarme por Iglesia"

Foto 1/8 Cinthia Fernández, en la pantalla de Canal 9. Foto 2/8 Foto 3/8 Foto 4/8 Foto 5/8 Foto 6/8 Foto 7/8 Foto 8/8

A Cinthia Fernández, su retorno a la pantalla chica la encuentra en una nueva etapa: hace poco debutó en el ciclo Confrontados, el debate de la tele, que se emite a diario a las 18 horas por la pantalla de Canal 9 con la conducción de Rodrigo Lussich y Carla Conte. La propuesta apunta a debatir todo aquello que sucede en la televisión. En pareja con el futbolista Matías Defederico-quien actualmente juega para la Universidad Católica de Ecuador-, disfruta de un gran momento de su romance: el año pasado se casaron por civil y la pareja ya tiene tres nenas, las gemelas Charis y Bella, y Francesca. La panelista conversó con La Nación dejando en claro su alegría por la exitosa actualidad laboral. A





-Hace poco en el programa se habló de mujeres como Moria Casán y Graciela Alfano, que exponen su sensualidad más allá de la edad, justo después de que Alfano publicara unas fotos subidas de tono. En ese momento dijiste que te pareció "espantoso y bizarro" lo que hizo. ¿Por qué pensás así?

-Dije que es espantosa la estética de la fotografía y una puede ser hot pero hay etapas para todo y la forma en que mostrás las cosas. Nada más.



-Después dijiste que tampoco vos sos "la novicia rebelde" y se te conocía más que nada por tu físico.

-Sí, obvio. Soy realista, no soy una monja, arranqué mostrando mí físico y supe aprovecharlo. Gracias a eso me permitió mostrar otra faceta mía.





-¿Te gustaría volver a trabajar en teatro?

-Sí, el teatro es mi gran pasión. Igualmente después de trabajar en Stravaganza nada me llama la atención. Me apasiona el estilo que lleva adelante Flavio Mendoza, sus propuestas son geniales y con nivel internacional.



-¿Cómo ves la TV actual?

-Le faltan cosas nuevas a la televisión.



-¿Volverías al Bailando por un sueño?

-Sí, siempre volvería y todos quieren estar.



-Lo mediático, ¿cómo lo manejarías?

-Bien, como lo hice la última vez y solo contesto cuando me faltaron el respeto, nada más. Es un show y siempre va a pasar algo. Además es un show y vos necesitas todo aquello que pasa porque una pelea mediática te puede posicionar bien o mal.



-¿Cómo imaginás a Marcelo Tinelli en el mundo de la política?

-Tinelli puede hacer todo porque todo lo que toca es oro. El sumaría a la política pero la política no le sumaría a él. Es mi humilde opinión... La política ensucia a cualquiera.



-¿Qué sueños te quedan por cumplir?

-Me gustaría estudiar periodismo deportivo dentro de cuatro años más o menos cuando las nenas sean un poco más grandes. En lo personal, me encantaría casarme por Iglesia.



-¿Cómo te sentís en el ciclo "Confrontados."? ¿Cuál es tu rol?.

-La verdad me siento muy bien y en especial porque tengo buenos compañeros y es un grupo capaz. El programa está buscando su lugar en el día a día. En cuanto a mi rol, periodista no soy, y hago mea culpa del tema. Tal vez, cuando me entregan la rutina del día debo hacer un esfuerzo doble, porque al no ser periodista, tenés que esforzarte más, y hay temas en los que estoy más floja.



-¿El programa es una buena posibilidad de mostrar otra faceta tuya fuera de las cuestiones mediáticas?

-Noooo, amor.yo ya salí hace rato de las cuestiones mediáticas. El hecho de ser madre me modificó mucho porque todo cambia en la vida ya hay cosas que no hago porque son etapas de la vida que una atraviesa. Por supuesto, que no soy hipócrita, el aspecto mediático me sirvió en su momento, tampoco voy a decir que ahora soy una santa...Tal vez, algunos errores mediáticos fueron por inmadurez, porque arranqué chica dado que tenía 17 años y me encontré con un mundo difícil. Si vos no viste el cambio estamos muy mal.



-¿Cómo seguís en el plano laboral tenés otros proyectos?

-Por ahora solo estoy con "Confrontados.".



-El elenco de "Confrontados." es bastante ecléctico: Marcela Feudale, "El Chavo" Fucks, Franco Torchia, Héctor Rossi, Crsitian U, entre otros. ¿Qué opinás al respecto?

-Es muy difícil conjugar todas esas personalidades, sin embargo, todo se dio naturalmente y en acción salimos muy bien. La gente de la productora de Mandarina conjugó bien todo y venimos andando correctamente.



-¿Cómo manejas los cambios de países con la familia dado que tu marido Matías Deferico es jugador y pasó por Chile, Turquía, India, ahora Ecuador?

-Somos una familia que entiende cuál es el bienestar económico de nosotros y estamos juntos. La verdad somos cinco personas y él está en Ecuador. Allá un poco me conocen por el Bailando por un sueño.