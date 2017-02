Nacho Viale fue impecable a la fiesta de su abuela, Mirtha Legrand y llegó muy pero muy bien acompañado. Su novia se llama Lucía Pedraza, están juntos hace tiempo pero no habían oficializado su relación.



Antes de esta hermosa dama Nacho tuvo un romance corto con Pampita. Pero no fue la modelo quien se quedó con su corazón. "Con mamá organizando un poquito bastante todo", comentó el nieto sobre la fiesta de su abuela apenas llegó.



Lucía comentó que en la fiesta iba a ver por primera vez a Mirtha. "¿Estás nerviosa?", le consultó un periodista. "No, estoy bien", contestó ella.