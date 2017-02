Fotos: así fue el cumpleaños de Mirtha Legrand

Foto 1/8 Foto 2/8 Foto 3/8 Foto 4/8 Foto 5/8 Foto 6/8 Foto 7/8 Foto 8/8

Cuando el reloj marcó las 4 de la mañana, Mirtha Legrand saludó a sus familiares y amigos famosos invitados y se retiró de su fiesta de cumpleaños. Pero antes de subirse al auto, habló con la prensa que la esperaba en la puerta de la casa de Marcela Tinayre, ubicada en Barrio Parque.



"Fue una fiesta maravillosa, inolvidable", aseguró la señora de los almuerzos que celebró sus 90 años junto a su melliza Goldie. Durante el evento, La Chiqui lució dos looks: para llegar a la fiesta escogió un diseño rosa de Iara y después vistió uno azul de Claudio Cosano.



"Hoy fue agitadísimo, llegué a hablar con dos teléfonos al mismo tiempo para la radio y la televisión. Me sentí querida, amada y admirada", contó.



Los noteros que hacían guardia a la salida de la fiesta, le consultaron a la cumpleañera si había recibido la llamada de algún famoso, como por ejemplo, la de Marcelo Tinelli o Susana Giménez, a lo que ella dijo: "Tinelli no, Susana sí. Estaba ocupado mi teléfono y entonces la llamó a Goldie, le mandó un WhatsApp. No soy tan amiga de Tinelli, yo lo aprecio mucho y él a mí, pero no es mi círculo de amistad". Recordemos que Su estaba invitada al festejo pero no pudo ir porque está de vacaciones en Miami.



"Ha sido una noche divina? cantó Jairo y el Negro Lavié. Todo el mundo estaba de buen humor, contento", remarcó Legrand el evento en el que estuvieron sus nietos Juana y Nacho Viale, quien oficializó su noviazgo al asistir con Lucía Pedraza.



Además asistió su hermano mayor José, su hija Marcela Tinayre, Adrián Suar, Pablo Codevilla, Teté Coustarot, Coca Calabró, Graciela Borges, Teresa Calandra y Elsa Serrano, entre otros.