"Me dijo que me iba a mandar a matar", dijo la exnovia del Pato Cabrera

Espectáculos Qué dijo Coki Ramírez sobre las fuertes denuncias contra su ex pareja

Cecilia Torres Mana relató en una nota con Desayuno Americano el calvario que habría vivido con el golfista, y aseguró que todavía teme por su vida.Paso a paso, la denuncia por violencia de género contra Ángel "Pato" Cabrera (47) que realizó su exmujer fue sumando pruebas y escalando tanto en la Justicia como en los medios. El escándalo estalló en diciembre de 2016, cuando Cecilia Torres Mana (32) radicó una denuncia policial por agresiones de su entonces pareja, a raíz de lo cual el golfista fue imputado por la fiscal de la localidad cordobesa de Villa Allende, publicó el sitioCuando todo parecía haberse acallado, la semana pasada Telenoche de Córdoba mostró el video de la agresión tanto verbal como física que sufrió la mujer policía, quien registró el hecho dentro de su auto con su smartphone. Aunque dada la popularidad y afecto que despierta el deportista de elite en su provincia natal, tras haber ganado 25 torneos de PGA, entre ellos el US Open 2007 y el Masters de Augusta 2009, la morocha, quien fuera pareja del Pato durante dos años, decidió hacerse escuchar a través de las cámaras de Desayuno Americano.Así, la cordobesa relató: "En ocasiones, simplemente por cruzarme con personas del sexo opuesto, por celos, me ha dicho a mí que iba a mandar gente. Simplemente por acercamiento, que iba a mandar gente para que sepan que con él no se podían meter, y que tampoco se me acercaran". En concreto, Cecilia Torres Mena acusó al Pato Cabrera: "Recibí golpes. Ocho veces me dio golpes fuertes, los demás fueron empujones, o que me tironeaba del cabello, pero las que fueron fuertes fueron ocho veces. Las anteriores no se notaban porque eran en el cuerpo. Pero estas últimas dos que fueron trompadas en la cara, no había forma de taparlas".Por último, la mujer policía reveló: "Me amenazaba con un objeto que tenía sobre la mesa, me decía que con eso me iba a matar, que me iba a pegar en la cabeza y me iba a matar". Fuente: (Ciudad).-