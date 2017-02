Militta Bora, atacó a los periodistas: "Usan métodos de los militares"

"La mayoría de los periodistas son mercenarios"

Un video sobre la exposición mediática

Pasaron ya dos años desde que Militta Bora saltó a la fama. Su nombre se hizo conocido en medio del escándalo de la separación de Daniel Osvaldo y Jimena Barón y a partir de ahí ella no paró de aparecer en los medios. Fue tapa de Playboy, estuvo en el Bailando. El año pasado tuvo un romance con Chano, el exlíder de Tan Biónica, que terminó mal. Ahora, tiempo después de la vorágine, un episodio puntual la hizo estallar. En un programa de televisión, terminó admitiendo que el músico la golpeó en una oportunidad, algo que hasta ahora no había dicho abiertamente.Después de esta declaración, Militta quedó indignada con la prensa. En diálogo con TN Show calificó a los periodistas de espectáculos de "mercenarios" y comparó las entrevistas con interrogatorios policiales.Su último video, el del tema "Dior", también trata sobre esta cuestión: la exposición mediática. Militta relató, con ciertos guiños, lo que le pasó en el último tiempo y cómo todo ese revuelo impactó en su vida."Estoy muy dolida, muy a la defensiva. Estuve muy angustiada porque siento que sigo siendo víctima de la manipulación de la información y de la manipulación de ellos para lograr sacarte el título que necesitan", dijo, en una crítica a los periodistas de espectáculos.Especialmente cuestionó a Ángel de Brito, con quien tuvo una relación tensa cuando participó del Bailando. "Nunca entendí el roce con él, es como medio raro", dijo. Recordó algunas palabras del periodista: "Siempre es como muy despectivo conmigo. Tendrá algun problema personal. Después me saluda como si nada. Yo fui muy sutil, quizás debería haberle puesto los puntos, porque es muy agresivo"."La mayoría de los periodistas son mercenarios. Es muy violento el mecanismo que utilizan de acoso psicológico. Insistirte durante 45 mil días, diciéndote que te invitan a tocar un tema, a hablar de tu música, de tu carrera, pero en realidad en el momento te empiezan a hacer mentira verdad, lo mismo que se usa en los interrogatorios militares", despotricó. Y siguió: "Es como apretar a alguien, lo mismo, como en las películas cuando citan a una persona, la encierran en un lugar hasta que dice, dice y dice. ¿Por qué no comunicás lo que la persona te está contando? Los periodistas quieren imponer lo que quieren. Es absolutamente contrario a la libertad de expresión y a la democracia".A Militta le molestó especialmente que en programas de televisión y portales de internet se pusiera el textual "Chano me pegó", cuando lo que ella había dicho era "sí" a la pregunta. Cualquiera podría pensar que el significado, en definitiva, es el mismo, pero a ella no le gustó nada. "Eso fue la gota que rebalsó el vaso. Me cansé", dijo."Te venden como que saliste a decir esa frase que ponen ellos. Quedás como una pelotuda. La gente te dice, 'salís a hablar de la violencia de género, estás drogada'. Cuando no contestás, la gente piensa que estás drogada", se quejó. "Son muy violentos los periodistas de espectáculos, y eso la gente no lo sabe", agregó.En ese contexto, al escuchar una pregunta sobre Chano, Militta estalló. "¿Te llamó Chano después de esto?", fue la pregunta. "No te voy a decir. Lo que estás haciendo ahora es violento. No quiero que me pregunten más por Chano y vos aprovechás para preguntarme si Chano me llamó", criticó. Claro, ella había pedido no hablar sobre lo que pasó puntualmente con el músico el año pasado, aunque ahora la pregunta Iba por otro carril. Por supuesto, estaba en su derecho de no responder."Lo que vos estas haciendo es manipulación. No quiero hablar de Chano nunca más, no soy su agente de prensa, fue hace un año", agregó. Esperemos que si vuelve a Bailando, Marcelo no le pregunte por el tema...El clip del tema "Dior" muestra un poco la visión de Militta sobre los últimos años. El ingreso al mundo de la fama, los escándalos y el sufrimiento que le provocó estar en boca de todos. Angustiada, contó que le dijeron muchas cosas malas, tanto en redes sociales como en la calle.El video estuvo a cargo del director Leo Damario, que trabajó, por ejemplo, junto a Andrés Calamaro."Plasmé todo lo que viví en ese tiempo, desde que salió el disco hasta ahora. Micaela Breque me interpreta a mí, haciéndose el tatuaje. Hay un montón de guiños", contó. Claro, en las imágenes se ven detalles de lo que se conoció públicamente. El tattoo que compartió con Osvaldo, por ejemplo. La historia termina con una Militta cantando a cámara, con sangre en la cara."Decidí meter lo mediático porque lo sufrí muchísimo. No soy periodista y no sé expresarme y decir de manera elocuente, de manera clara, lo que viví. Mi manera de expresarme es la música, siempre lo fue. Plasmé todas las etapas por las que pasé de una manera apocalíptica. La utilización, la violencia, la corrupción de una persona, cómo se utiliza para el beneficio de todos los demás menos para el artista", explicó. Fuente: (TN).-