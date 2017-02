Fede Bal y Barbie Vélez hablaron de los rumores de acercamiento

B&W Una publicación compartida de Federico Bal (@balfederico) el 11 de Feb de 2017 a la(s) 6:24 PST

B&W Una publicación compartida de Barbie Pucheta (@barbiepucheta) el 16 de Feb de 2017 a la(s) 2:32 PST

Mr. Grey's back Una publicación compartida de Federico Bal (@balfederico) el 12 de Feb de 2017 a la(s) 4:23 PST

Grey, im all yours ? Una publicación compartida de Barbie Pucheta (@barbiepucheta) el 15 de Feb de 2017 a la(s) 5:48 PST

En los últimos días surgió el rumor de un supuesto acercamiento entre Barbie Vélez y Federico Bal, luego de una serie de coincidencias en publicaciones hechas en las redes sociales. Por eso, la ex pareja salió a aclarar el tema.Tras la escandalosa separación que tuvieron y las denuncias cruzadas por violencia, Barbie y Fede parecían haber encontrado el camino cada uno por su lado. Mientras Barbie se concentra en el trabajo y sus amigos, Fede la rompe en la temporada de Carlos Paz e intenta conquistar a Laura Fernández.Pero estos últimos días, una serie de coincidencias en las redes hizo que el rumor de un acercamiento entre la ex pareja comenzara a circular. ¿El punto en común?, La película "50 sombras de Grey".El 11 de febrero, el actor publicó una foto en blanco y negro y en el epígrafe escribió: "B&W". Cinco días después, la hija de Nazarena hizo lo mismo. Una foto en blanco y negro junto a la leyenda: "B&W".Siguiendo la línea, el 12 de febrero, Fede publicó una foto y escribió: "Mr. Grey's back" (El señor Grey está de regreso). Por su parte, el 16 de febrero, la modelo posteó: "Grey, i'm all yours" (Grey, soy toda tuya) junto a una foto de ella sentada en una escalera.Consultado por Los ángeles de la mañana, Fede Bal negó este acercamiento: "Me parece una locura, creo que los dos estamos muy felices de haber terminado esta relación y que cada uno está haciendo su vida".Por su parte, Barbie Vélez también negó el rumor: "No entro a sus perfiles. No hay mucho que decir porque no hay nada más lejano a lo que se dice. El actor de la película (50 sombras más oscuras) me parece un bombón. ¿Qué sabía yo que él iba a poner justamente eso?", tiró la actriz ayer cuando fue a grabar Pasalapalabra, el programa de Iván de Pineda. Fuente: (Exitoína).-