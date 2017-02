La paraguaya del video hot que confundieron con Virginia Gallardo

Gran sorpresa se llevaron todos aquellos a los que les llegó por WhatsApp o Twitter un video donde una vedette voluptuosa se cambiaba detrás del escenario. Todos creyeron que la diosa que quedaba completamente desnuda era Virgina Gallardo, alguien que, apenas unos días atrás, había protagonizado un toplesss involuntario en una transmisión en vivo de Facebook.Pero no, la diosa en cuestión es Jennifer Ruiz Díaz, una exuberante vedette paraguaya que, vista a lo lejos, desde donde se filmó el video, tenía un gran parecido a la correntina. No fue en Villa Carlos Paz, sino en Asunción, en la obra Rekutú ha Jekutú que da sus funciones en el Teatro Latino.Enseguida se desmarcó y acusó recibo de que la protagonista del video era ella, aunque quizás fue un poco excesiva: "Gallardo es una mujer con mucho talento, pero para nada me parece que tiene un cuerpo armonioso como el mío, ya que me parece pasada de peso y edad, y eso se distingue en el video", le dijo al portal Epa!Claro, a Virginia no le gustó nada. Entonces salió a hablar en Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad). "Hace pensar que fue todo armado como para que pensaran que era yo", comenzó diciendo y agregó: "Cuando me doy cuenta de que la persona se hace cargo con orgullo y que acto seguido da una nota en la cual dice que somos parecidas pero yo soy más gorda y que sería un placer para ella entrar al Bailando, ya está, caen todas las fichas".A lo que se refería es a otra parte de la declaración de la paraguaya, cuando cuenta que lo siguiente: "Me dijeron que tengo mucho parecido con Virginia, y que el video recorrió todo Argentina, me mencionaron también el tema del Bailando, que habría muchas posibilidades de participar dijeron". ¿Tendremos a Jennifer en los medios argentinos?