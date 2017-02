Qué dijo Coki Ramírez sobre las fuertes denuncias contra su ex pareja

Coki Ramírez se manifestó sobre la denuncia en contra de Pato Cabrera por violencia de género. Quien acusa al golfista es Cecilia Torres Mana, también ex del deportista cordobés. Ella lo grabó insultándola.

Cabe recordar que, en diciembre de 2016, la mujer se presentó ante la Justicia para expresar que recibió golpes de parte de él. "Se bajó de su vehículo, me insultó varias veces y me golpeó en la cara", contó.



En Intrusos, Coki indicó que ella nunca vivió hechos similares a los que detalló Cecilia: "No tuve jamás situaciones de violencia. Tiene un corazón enorme. Nunca hablé de la relación que tuve con él por respeto".

"Creo que estas son situaciones desagradables para él, por su familia y porque es un tipo conocido en todo el mundo", agregó la cantante cordobesa.

De todos modos, aclaró que ? más allá de este caso ? está en contra de cualquier tipo de violencia. "No quisiera estar en los zapatos de alguien que sufre golpes", sentenció.