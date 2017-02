Conflicto familiar alrededor de las pertenencias de Leo Rosenwasser

La repentina muerte de Leo Rosenwasser , ocurrida hace menos de una semana, destapó varios conflictos entre las personas que formaron parte de su entorno durante su vida. El último mes salió a la luz una fuerte disputa con su ex, Raquel Bermúdez, cuando los medios publicaron una serie de audios en los que el ex VideoMatch se dirigía a ella en forma muy agresiva.



Estos audios, según el propio Leo, los habría entregado su ex "por despecho" cuando éste publicó en redes sociales fotos con su última novia, Valeria Dollagaray. La pelea se agudizó y no tuvo marcha atrás. Con el fallecimiento del humorista y conductor, surgió un nuevo conflicto: uno de los hijos de Leo quiso recuperar el celular y la computadora del padre, pero Dollagaray no se lo permitió.



A partir de esto, Bermúdez optó por demandar a la última novia de Rosenwasser para para que le devuelva los productos que, según Raquel, le pertenecen a sus hijos. Pero esto no es todo: existe un auto alquilado por Leo que nunca fue devuelto y tanto las llaves como la cédula verde del mismo siguen en manos de Valeria. Los hijos y la ex también exigen, a través de la Justicia, poder recuperar estos elementos para cerrar el trámite y evitar así un nuevo conflicto. (La Nación).-