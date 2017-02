Mariana Nannis, muy preocupada por la relación de Charlotte con Loan

La relación entre Charlotte Caniggia y Loan ha estado teñida por la polémica desde sus inicios, cuando blanquearon en ShowMatch y ella se negaba a confesarle su amor en público. Una vez comenzada la temporada de verano en Carlos Paz, todo empeoró: empezaron a circular versiones que acusaban al cantante de violento. Salieron a la luz imágenes de la mediática con moretones. Luego, el hermano de la rubia, Alexander, lo increpó en un boliche y todo terminó en un escándalo. Y como si fuese poco, se filtraron supuestos chats de la ex participante del Bailando con su estilista, en donde le dice que su pareja le pegó. A pesar de estos episodios, ella sigue negando todo.





Mariana Nannis, la madre de Charlotte, se manifestó al respecto y dejó muy en claro la postura de la familia frente a esta relación: quieren a Loan lejos, bien lejos. "Mi hija tiene síndome de Estocolmo -las personas que padecen este trastorno psicológico sienten afecto por aquellos que lo secuestran o maltratan-. Temo por su integridad. No es la plata, son los golpes. Tengo miedo de que la mate", dijo la mujer de Claudio Paul a Caras.

La mujer fue más lejos y reveló intimidades que, de ser ciertas, dejarían en una situación muy comprometedora a Loan: "La deja encerrada. No la deja hacer presencias y hasta le rompe los celulares. Este es el tercero que le rompe".



Y agregó: "La usa y la aleja de todo el mundo para controlarla. No la deja salir y tampoco hablar con la familia. Un tipo que fue capaz de mostrar en televisión un test de embarazo para contar que una ex suya (en referencia a Florencia Maggi) estaba embarazada de Matías Alé, quien atravesaba un momento tan difícil, es un hijo de p? Lo adoro a Matías y me dolió ese gesto tan bajo".



Charlotte, que hasta el momento negó todas las versiones de violencia de parte de su pareja, se presentó el lunes pasado ante la Justicia de Carlos Paz para recibir la notificación de imputación por el caso que investiga lo ocurrido en su cumpleaños. Según el periodista Pablo Layus, aquella noche estaban peleando Alexander y Loan y decidió filmarlo. Al notar lo que estaba haciendo, Charlotte le quitó su teléfono y lo rompió.