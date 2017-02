La filmación clave en la investigación por el robo millonario a Ulises Bueno

Guardias

Cinco datos clave sobre el robo

El robo en la casa de Ulises Bueno, en un country de Mendiolaza, sigue siendo un misterio. Del domicilio del cuartetero (en el barrio cerrado Cuatro Hojas) los ladrones se llevaron tres millones de pesos y un kilo de oro.Hasta el lunes por la tarde, no había detenidos y el círculo cercano al artista sigue bajo la lupa.Según contó Ulises, a través de su círculo cercano, el dinero estaba destinado a una operación inmobiliaria (el dinero estaba guardado en una maleta y en cajas de cartón).Sucedió ayer a la madrugada en el country Cuatro Hojas. Para ingresar y salir del predio, los ladrones realizaron una rotura en un alambrado perimetral.¿Qué se sabe hasta hoy? Que fueron 3 delincuentes, que están filmados y que son buscados.Ingresaron a las 3.10 de la madrugada por el balcón, estaba la puerta abierta, sin traba y fueron a la habitación donde estaba el dinero. Según fuentes judiciales, no había nada revuelto, solamente algunos elementos desordenados en la zona del escritorio pero nada más."Tenían el dato preciso", explicó la fiscal a cargo de la causa, Liliana Copello."Tenemos una filmación de un domo que está ubicado en la parte exterior, aparentemente por el lugar por el que habrían ingresado, a las tres de la mañana", agrecó Copello este lunes, en declaraciones a Cadena 3."No tenemos todavía depurada la filmación pero sí, es de tres sujetos que ingresan y que salen. Serían sujetos jóvenes"."Estamos abocados por completo a la investigación receptando testimonios de vecinos que posiblemente puedan aportar datos importantes para esclarecer el hecho", agregó la fiscal.El robo fue descubierto por guardias de seguridad del country, quienes vieron a tres hombres con ropas oscuras que salían corriendo tras sortear el alambrado perimetral, en la parte posterior al predio de 90 hectáreas.Los guardias, según la versión oficial, se acercaron y observaron un fajo con efectivo (luego se comprobaría que eran 50 mil pesos) tirado en el piso.Los vigilantes comenzaron a verificar algunas residencias del sector y detectaron que una casa del lote 20 de la manzana 1, sin moradores, tenía una puerta-ventana abierta.Ulises Bueno iba a concretar una operación inmobiliaria esta semana con ese dinero y había sacado ahorros del banco. "Estaba por cambiar una casa, él vive en un country que está en Mendiolaza y quería venir un poquito más cerca. Dio por descontado que viviendo en un barrio cerrado iba a haber más seguridad y bueno, pasó lo que pasó", declaró su representante.Según declaró Melisa Ferraris, pareja del artista, sospechan que "lamentablemente el dinero está más cerca de lo que uno piensa". Los ladrones no revolvieron la casa, el dinero y las joyas (un kilo de alhajas de oro) estaban ocultos en un lugar preciso. Rompieron el cerco frente a la casa del cantante, sabían que no había nadie en el domicilio y todo duró 10 minutos según la fiscal de la causa.La guardia del country detectó pisadas cerca de la casa por lo que sospecharon que algo había pasado en la casa de Ulises ya que no habían violado aberturas. Un domo de filmación grabó a tres jóvenes que dejaban el perímetro y la fiscal Liliana Copello ordenó que periten las imágenes.En una primera declaración, la esposa del cantante dijo que había 3 millones de pesos en una caja y que la misma estaba vacía. La Policía declaró ese dato y agregó que el cantante tenía un kilo de oro en alhajas. Según el precio de mercado, el valor de ese oro podría superar los 600 mil pesos.Depurar las imágenes que quedaron grabadas de los tres delincuentes podría aportar datos. La otra investigación gira alrededor del entorno del cantante. "Información así no tiene tanta gente, acceso a la casa de él, los círculos más chicos", dijo Marcos Farías, su representante.