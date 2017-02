Antes en trikini y ahora, calentó Twitter desde Miami con sus fotos en bikini

Con el noviazgo con Pico Mónaco a todo vapor, Carolina Ardohain se muestra cada día más sensual en las redes sociales. Pasó la tarde con la mujer del ex futbolista Iván Zamorano y compartió imágenes sexies.Ardohain publicó una serie de imágenes de sus vacaciones en Miami posando con una mini bikini en un yate. Cerca de las 20 horas, la novia del tenista Juan "Pico" Mónaco publicó dos tuits con seis fotos. Uno de los dos registraba más de 1.600 corazones a la medianoche del lunes.Entusiasmada, realizó un vivo en Instagram con gran repercusión y retuiteó las capturas de la cuenta @PampitaMiReina.Con Pampita estaban Hernán Arriaga, un prestigioso diseñador de interiores de Miami, y María Alberó, la esposa del ex futbolista chileno Iván Zamorano."¡Qué lindo compartir momentos juntas!", dice el tuit con las fotos que se tomó junto a la mujer argentina del ex delantero del Real Madrid.