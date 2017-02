El motivo por el que Shakira no irá a la boda de Messi y Antonella

Una bomba explotó en España a finales del año pasado. La prensa española afirmó que la relación que mantienen Antonella Roccuzzo y Shakira es conflictiva, lo que produjo algunos resquemores entre Lionel Messi y Gerard Piqué, compañeros en el Barcelona desde la época de La Masía.Pese a estas diferencias entre ambas, la actual pareja del defensor español fue invitada a la boda que celebrarán los argentinos a mediados de este año. Sin embargo, según Don Balón, la cantante colombiana les avisó que por "motivos profesionales" casi con seguridad no podrá acudir.Aunque Shakira nunca deslizó que su encontronazo con Antonella pueda ser un impedimento, lo cierto es que, ella esgrimió que durante esta parte del año, estará con la gira de conciertos en pleno auge y que lo más probable, es que no pueda acudir a la unión entre ambos.Pese a que ninguna de las dos nunca se refirió a la relación que mantienen, los medios europeos afirman que la razón del conflicto radica en que Roccuzzo no le perdona a la oriunda de barranquilla haber establecido un affaire con Piqué mientras este aún estaba en pareja con Nuria Tomás, su amiga.La madre de Thiago y Mateo sí forjó un gran vínculo con Sofía Balbi (pareja de Luis Suárez) y Daniella Semaan (esposa de Cesc Fábregas) y nunca ha invitado a la cantante a los actos sociales que organiza.