La vedette Mónica Farro podría convertirse en funcionaria

Comienzos de febrero. Mar del Plata. Fiesta de la revista Gente. El hijo del intendente de La Feliz, Guillermo Arroyo (39), también concejal por Cambiemos, queda embelesado ante la belleza de la vedette Mónica Farro (40) y le pide a un amigo en común que se la presente. No se sueltan en toda la noche. Gracias a este breve affaire, Arroyo pensó en un probable nombramiento de la vedette como "asesora en violencia de género" rentada por la municipalidad local.El hijo del intendente pretendió incorporar a Mónica Farro dentro de su plantilla con un sueldo de 36.000 pesos mensuales, pero debido al escándalo que generó este romance y a algunas fotos juntos que estuvieron circulando tuvo que dar marcha atrás con la medida."Lo del nombramiento en principio me pareció divertido. Si existe la posibilidad me encantaría hacerlo para poder ayudar a la gente, sería genial. Sufrí mucho durante 4 años, sé mucho del tema", asegura Farro en diálogo con. La vedette se encuentra haciendo temporada en Mar del Plata con el espectáculo "Cocodrilo, la revista".Noticias: El cargo sería rentado, eso no estaría muy bien visto.Mónica Farro: ¿Qué quiere decir "cargo rentado"?Noticias: Que le pagarían por mes para hacerlo.Farro: ¿Y por qué no? ¿Vos no trabajás por plata? Yo también.La ciudad balnearia no vive momentos políticos felices. El intendente Carlos Arroyo (71), de Cambiemos, está sufriendo embates políticos aunque cuenta con un fuerte respaldo de la gobernadora María Eugenia Vidal. Se le cuestionan los altos índices de desempleo e inseguridad y una temporada de verano que fue mucho menos exitosa de lo esperado. Arroyo hijo ("Arroyito" o "Willi" para sus amigos) tuvo que soportar, por este vínculo con la escultural rubia, duras críticas tanto de los ciudadanos como de la oposición política y debió bajar su perfil por varios días. Incluso, una concejal de su propio partido le exigió que saliera a desmentir los rumores, pero él se negó. "Guillermo me pareció muy atrevido pero también divertido y atractivo. No soy amante de las relaciones a distancia, aunque ya muchos dicen que me voy a venir a vivir a Mardel", admite Farro en tono pícaro. "Desde su entorno le dijeron que soy mucha mujer para él. Y es verdad, soy mucha mujer para cualquier hombre", desafía.En el pasado, Farro fue víctima de violencia de género cuando mantenía una relación de pareja con Jorge "El Negrito" Luengo, productor de Ideas del Sur e hijo del fotógrafo institucional de la productora. "Fue terrible, ya pasaron 5 años. Hoy con las redes sociales es diferente. Si me hubiese sacado una foto cada vez que tenía la boca rota, la cara destruida, los pelos arrancados y con 8 kilos de menos, sería otra la historia".Noticias: ¿Cómo sería su trabajo de "consejera" o "asesora"?Farro: No sé si puedo ser una consejera o una salvadora, pero está bueno ayudar. Creo que las víctimas lo que tienen que hacer es hablar. Es difícil porque te convertís en un autista. La persona violenta te separa del mundo. Pero está en uno querer salir. Sí puedo decir que después de un grito o de un empujón, va a venir el golpe. Eso hay que tenerlo en claro.Noticias: ¿Cómo se sale de una relación violenta y enfermiza?Farro: Mi historia en violencia de género me agarró de grande, después de un matrimonio espectacular. Creí estar enamorada de un psicópata y al final terminás tan enfermo como la otra persona. Salir de una relación de violencia es muy complicado. No es fácil. Los que hablan de afuera, que dicen 'te quedás porque te gusta que te peguen' y todas esas huevadas, no lo vivieron. Hay que querer salir. En este tipo de vínculos, si no hay golpes y gritos durante unos días, parece raro. Es lo contrario de las relaciones normales. Igual me separé por un tema de infidelidad, no me separé por la violencia, fue un error muy grande el mío.Noticias: ¿Qué opina del movimiento #NiUnaMenos? ¿Fue a las marchas?Farro: No. Creo que hacer una marcha no soluciona nada. Estamos viendo cantidad de femicidios y cada vez son peores. La violencia contra la mujer es impresionante. Ya no les pegan, directamente las matan. Me parece perfecto que se hagan marchas, pero yo no me prendo porque también necesito olvidarme un poco de todo lo que pasé. Cada vez que hablo del tema vuelvo a recordar todo lo que viví, que no fue nada lindo.Noticias: ¿Qué opina de la cosificación de la mujer siendo usted vedette?Farro: No creo que cosificar a una mujer sea hacer un desfile en ropa interior o salir casi desnuda en el teatro, como hago yo. Se fueron de mambo. Un lindo piropo no es cosificar a la mujer y, a veces, hasta te sube la autoestima. Ser vedette no es para toda la vida, yo puedo hacer otras cosas.