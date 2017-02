La China Suárez, ¿en la piel de Susana Giménez?

La China Suárez podría volver a la televisión con una apuesta grande: interpretar a Susana Giménez en la serie sobre la vida de Sandro que dirigirá Adrián Caetano y saldrá por Telefe en 13 capítulos.



Según transcendió la producción ya le comunicó a la actriz sus intenciones de que haga el personaje pero aún no está confirmada la participación.



"A la China le ofrecimos el papel de Susana y le interesó, pero aún estamos hablando con sus representantes y viendo el calendario. Susana es un personaje importante en la historia de Sandro. Si tenemos a la China, su papel será más preponderante. Son situaciones muy diversas las que vivieron juntos", declaró el productor Juan Parodi en diálogo con La Nación.



Caetano también confirmó esta posibilidad, aunque fue cauto. En charla con el sitio Gabbah.com, dijo que el nombre de la actriz es uno de los que sonó en las reuniones. "Desde la producción se están barajando muchos nombres, pero aún no tengo desarrollado el volumen del personaje dentro de la serie. Se mencionó a Suárez y salió porque es la más conocida, pero eso no se va a saber hasta que no se grabe", aseguró.



Otros de los nombres que suenan es el de Juana Viale y Marcela Tinayre para interpretar a Mirtha Legrand, que lo ha entrevistado muchas veces.