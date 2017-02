Rocío Oliva se negó a declarar por la discusión con Maradona en Madrid

Espectáculos Investigan una presunta agresión de Maradona a Rocío Oliva en un hotel de Madrid

La mujer fue llamada a declarar por los agentes después de que la Policía y efectivos sanitarios acudieran el miércoles a la mañana al hotel Eurostars Mirasierra Suite, en Madrid, tras recibir un aviso de una "fuerte discusión" entre Maradona y su pareja.Por el momento, no se le tomó declaración al ex futbolista ni en principio se lo va a citar.Los agentes sí citaron a algunos empleados que se encontraban en el hotel en el momento de la discusión, quienes señalaron que no habían visto nada de lo ocurrido entre la pareja.Las diligencias por el suceso están cerradas y fueron remitidas al juzgado.Maradona había viajado a Madrid con motivo del partido de Liga de Campeones que este miércoles enfrentó al Real Madrid y al Nápoles, uno de los equipos con los que jugó en Europa durante su carrera, y que ganaron los madridistas por 3-1.