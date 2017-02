Investigan una presunta agresión de Maradona a Rocío Oliva en un hotel de Madrid

La estadía de Diego Armando Maradona por la capital española está siendo bastante tumultuosa. Aunque arribó con la idea de presenciar el choque que protagonizarán esta tarde en el Santiago Bernabéu Real Madrid y Napoli, el argentino es noticia por otras cuestiones.Según afirma ABC, la Policía debió presentarse en el hotel donde está alojado el ex futbolista por una supuesta agresión a Rocío Oliva. El rotativo expresa que la mujer del '10' llamó a las 8:30 de la mañana española a la recepción denunciando golpes por parte de su pareja. Ante esto, los empleados llamaron a las autoridadesUna vez que los agentes de la comisaría de Fuencarral-El Pardo arribaron al Eurostar Suites Mirasierra, ella negó lo acontecido; pero sí aseguró que hubo una "fuerte discusión" entre ambos. Ninguno de los protagonistas ha querido presentar denuncia.

TI AMO AMORE MÍO ???? #relax #spa #gym #despuesdelgym Una publicación compartida de ROCIO OLIVA (@rocio_g_oliva) el 13 de Feb de 2017 a la(s) 2:09 PST

Este no es el primer conflicto que padece Maradona desde su arribo a España. El lunes tuvo un fuerte cruce con un periodista. "Si te llego a pegar, no te queda la nariz", esbozó el argentino en el medio de su furia.Tampoco es la primera vez que Diego mantiene una discusión acalorada con Rocío Oliva. En 2014, en Dubai, se difundió un video en el que ella le solicitaba a Maradona que no le pegara más.El día anterior, para celebrar San Valentín, Oliva utilizó su cuenta de Instagram para demostrarle su amor al ex futbolista de Boca, Barcelona y Sevilla, entre otras instituciones. "TI AMO AMORE MÍO ????", escribió.