Escándalo y desmentida: Filtran supuestos chats entre Vicuña y una modelo

El desembarco de Romina Malaspina (22) en la televisión chilena, donde participa el reality Doble Tentación, logró que la ex Gran Hermano 2015 se haya acercado al galán trasandino más importante de nuestra farándula, Benjamín Vicuña (38). Al menos, así dejaba entrever unos supuestos chats de WhatsApp que habrían cruzado (en enero), propiedad de la cuenta de Twitter chilena @ChantaVip y que fueron difundidos en un programa televisivo.La primera captura que se conoció dejó en evidencia que la charla recién estaba comenzando, ya que Romina le contaba a Benjamín que estaba en el programa que se transmite por canal trasandino Mega 28, y que estaba en un hotel de Santiago. "Te vas a quedar un par de meses, como mínimo", concluyó el supuesto Vicuña.Así, cuando la diosa le preguntó si estaba solo, la pareja de la China Suárez habría contestado enigmático: "Mejor no hablar de ciertas cosas", parafraseando el hit de Sumo. Hasta que la rubia se anima a consultarle al morocho si lo podía llamar por teléfono, a lo que él habría respondido: "Dale, pero en cinco minutos". Tras un lapso de 17 minutos, tiempo en el que habría transcurrido la llamada telefónica, Malaspina elogió a su amigo: "Muchas gracias por la data, sos un genio. Uh, se me cayó el cel... me ponés nerviosa... Ja, ja, ja".Por otra parte, se conocieron dos mensajes de audio en los que sólo se escucha la voz de Romina Malaspina agradecer los consejos supuestamente le habría dado Vicuña. Si bien la conversación no denota más que una posible "buena onda" o complicidad entre ambos, Benjamín Vicuña salió rápido al cruce de las especulaciones con un mensaje directo al celular de Ángel de Brito, quien ofició de vocero en su desmentida: "Esa conversación es absolutamente falsa. Nunca existió". Y sumó: "Él espera una desmentida de la persona en cuestión (Romina Malaspina), sino enviará la situación a su abogado por suplantación de identidad".