A los 42 años, Florencia Peña se animó a desnudarse por primera vez para la tapa de una revista. En medio de confesiones calientes y con cero prejuicios, la actriz de Quiero vivir a tu lado habló sobre las consecuencias de la vitalización de su video hot con su ex marido, Mariano Otero."El video hot me hizo aceptar lo que soy: una mina sexual que elige cómo vivir el placer", adelantó revista Gente en la tapa de esta semana.Además, Peña se refirió a cómo vive el amor a la distancia, sus necesidades de ser madre nuevamente y las chances de planes para boda en el 2018."(La distancia) Me enseñó que el amor es despego", indicó sobre su relación con Ramiro Ponce de León, un extenista profesional salteño.