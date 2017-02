Feliz día de los enamorados a todos los giles que me hicieron enamorar al pedo porque eso no era NADA parecido al amor. ???? Una publicación compartida de Jimena Baron (@baronjimena) el 14 de Feb de 2017 a la(s) 3:55 PST

Jimena Barón compartió una foto polémica en el día en el que todos deciden expresar su amor y cariño a sus seres amados."Feliz día de los enamorados a todos los giles que me hicieron enamorar al pedo porque eso no era NADA parecido al amor", fue lo que escribió Jimena Barón en las redes junto a la imagen de un "fuck you".La actriz que actualmente se encuentra soltera disparó contra sus ex, entre ellos Daniel Osvaldo, a quien definió como "giles" y dejó bien en claro todo lo que sufrió por amor.