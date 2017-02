El destape hot de la ex del Polaco y explosivas declaraciones

Foto 1/5 Foto 2/5 Foto 3/5 Foto 4/5 Foto 5/5

Hubo un tiempo en el que Valeria Aquino (29) estaba perdidamente enamorada de El Polaco (29), y que trataba de poner parches a sus problemas de pareja, para no quebrar la familia que habían formado con el nacimiento de Alma (3). Ese tiempo quedó en el pasado, la ex bailarina de Tropicalísima asimiló la idea de que el amor que sentían con el cantante no bastaba, y rehízo su vida. ¡Y vaya si lo hizo!



Plena de confianza en sí misma, la excoordinadora de "protocolo y ceremonial" en la Secretaría de Comercio (durante la gestión de Guillermo Moreno), se destapó para una producción de fotos para Ciudad.com y, además, destapó más de una olla caliente en una entrevista en la que habla de todo... y de todas, ¡incluyendo de Silvina Luna, la actual pareja de su ex! Eso sí, ella tampoco está solita: "Estoy de novia con un empresario platense desde septiembre. Tiene mi misma edad y es todo un caballero conmigo y con Alma, que es lo que más me importa".



"Cuando se hizo público que me separé de El Polaco, me buscaron un montón. Por Instagram, Twitter, WhatsApp. ¡Mensaje súper atrevidos que no me esperaba de determinadas personas!", reveló.



"Le tengo poca fe a Silvina y El Polaco porque ella es una mina que estuvo con gente más grande y tiene un recorrido enorme. Ojalá el romance sea cierto, por El Polaco más que nada", apuntó.



Y en relación a su nueva pareja, Aquino aseguró que el cantante "está celoso".



"Pasa que El Pola sigue enamorado de mí, yo lo sé. Está tratando de buscar con otra relación, porque nosotros lo intentamos mil veces y no funcionó", cerró.