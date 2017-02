"Soy hot en la intimidad", confesó la hermana de Luciana Salazar

Foto 1/8 Foto 2/8 Foto 3/8 Foto 4/8 Foto 5/8 Foto 6/8 Foto 7/8 Foto 8/8

"A las 11 arranqué y sólo paré cuando entré a estudiar", relata Camila Salazar en una entrevista con Teleshow. Se refiere a su participación en programas como "Rincón de luz" y "Patito Feo", entre otros trabajos.



Mucha gente la conoce por Luciana Salazar, su hermana mayor, sin embargo ya cosechó un público fiel que la sigue por su cuenta. "Sigo siendo 'la hermana de'. Igual no me molesta ni un poco".



Hizo un parate de cinco años para estudiar lo que más le gustaba. "Mi carrera de psicología me influyó un montón, me permitió empatizar un montón con el otro", dice a la hora de pensarse en los medios.



Luego trabajó en "Combate" como notera y ese rol en medio del caos de la televisión en vivo le sentó perfecto: "Era más yo, más Camila, no tenía que hacer un personaje. ¿Viste cuando te probás una remera y te queda más cómoda?".



"Las redes sociales son un arma de doble filo", dice Camila que es, hace un tiempo ya, toda una influencer. En su cuenta de Instagram tiene más de 300 mil seguidores.



Si bien tiene gran actividad en las redes, no posee la adicción de estar online: "No hay nada que odie más que estar hablando con una persona y que esté todo el tiempo con el celular".



El papel de bomba sexy se lo toma con humor. Es consciente de su belleza y del poder que tiene a la hora de seducir, sin embargo prefiere relajarse y no cargar con esa etiqueta: "No me como ni a palos el tema de bomba sexy. Soy hot en la intimidad, en el afuera soy medio pudorosa".



Nada es fácil, todo tarda en llegar. Camila lo sabe, por esa concluye de esta manera: "Aunque uno es el que pone el cuerpo y la rema, hay que estar agradecido al público cien por ciento".