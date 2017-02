Vicky Xipolitakis se sacó fotos provocativas en la cárcel de Alcatraz

#Guardiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ja! #PrisiónFederalDeAlcatraz Un vídeo publicado por Victoria Xipolitakis (@victoriajesusxipolitakis) el 10 de Feb de 2017 a la(s) 1:44 PST

Vicky Xipolitakis realizó una escapada a los Estados Unidos. Durante su estadía, aprovechó para visitar la prisión federal de Alcatraz de máxima seguridad que funcionó desde 1934 hasta 1963.La Griega recorrió el penal ubicado en la Isla de Alcatraz, frente a la costa de San Francisco, California, y compartió imágenes y videos en Instagram. Fiel a su estilo, no quiso pasar inadvertida: lució un provocativo body de encaje de color fucsia que hacía juego con sus zapatos y su pelo. Además, complementó su extraño look con unas bucaneras, una capa y un gorro, de color blanco.Alejada de sus problemas con la Justicia argentina y como si estuviera haciendo una producción, la vedette se sacó fotos muy sensuales mientras visitaba la histórica cárcel por la que pasaron los criminales más peligrosos como Al Capone, Bumpy Johnson, Rafael Cancel Miranda, Mickey Cohen, Arthur Baker, entre otros.También, grabó un video como si fuera una guía turística. "Las celdas son chiquititas, miden 9 x 5 pies", relató Xipolitakis. "En la celda roja que tiene la puerta abierta es la 181, vivía Al Capone", narró con mucha emoción. "Esta era la morgue de Alcatraz ¡Oh my god!", señaló a los gritos.Victoria sabe cómo llamar la atención con sus excentricidades y siempre logra generar revuelo. Desde que arrancó el año, no paró de salir en los medios por sus audaces producciones; su nuevo romance con el médico Yamil Ponce; o por haber asistido semidesnuda al estreno de la obra de teatro de su amiga Moria Casán.